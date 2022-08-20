Mỹ nhân ‘Thương Lan Quyết’, ‘Ngự Giao Ký’ giựt giải ‘chuyên cần’ tham gia nhiều dự án lớn

Sao quốc tế 20/08/2022 19:41

Quách Hiểu Đình là mỹ nhân rất tích cực trong hoạt động diễn xuất trong những năm gần đây. Cô là gương mặt “chuyên cần” khi “phủ sóng” trong các dự án đình đám như: Ngự Giao Ký, Thương Lan Quyết và sắp tới đây chính là Băng Vũ Hỏa.

Quách Hiểu Đình là mỹ nhân rất tích cực trong hoạt động diễn xuất trong những năm gần đây. Cô là gương mặt “chuyên cần” khi “phủ sóng” trong các dự án đình đám như: Ngự Giao Ký, Thương Lan Quyết và sắp tới đây chính là Băng Vũ Hỏa.

Dường như ít ai biết được rằng, Quách Hiểu Đình không phải là gương mặt mới trong giới giải trí Hoa ngữ. Tính từ vai diễn đầu tiên, đến nay cô nàng đã có hơn 23 năm trong nghề. Vậy tại sao phải đến hiện tại cái tên Quách Hiểu Đình mới được chú ý đến? Liệu rằng việc xuất hiện với tần suất dày đặc trong các bộ phim sẽ giúp Quách Hiểu Đình vụt sáng? Tài nguyên nữ chính sẽ sớm đến tay cô nàng hay không?

Nhắc đến vai diễn ấn tượng nhất hẳn phải là Thuận Đức tiên cơ trong Ngự Giao Ký. Chính vai diễn này đã mở ra nhiều tài nguyên phim ảnh tiếp theo cho Quách Hiểu Đình.

Mỹ nhân ‘Thương Lan Quyết’, ‘Ngự Giao Ký’ giựt giải ‘chuyên cần’ tham gia nhiều dự án lớn - Ảnh 1
Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

 

Trong Ngự Giao Ký, Quách Hiểu Đình đóng hai vai trái ngược nhau. Một là Tiên cơ Thuận Đức, vốn là đồ đệ được Tiên sư cưng chiều nhất. Thuận Đức thu hút người xem bởi diện mạo với đôi môi đỏ mọng, đôi lông mày nhướng lên, khí thế áp bức người đối diện.

Tiên cơ Thuận Đức là ác nữ bị nhiều khán giả "ghét bỏ" nhất Ngự Giao Ký vì tuy xinh đẹp nhưng độc ác. Những gì Thuận Đức muốn, nàng ta nhất định phải có bằng mọi giá. Kiêu ngạo, hống hách, độc đoán, tàn nhẫn, Thuận Đức xem mạng người khác là cỏ rác. Trong thiên hạ, Thuận Đức chỉ có nét dịu dàng khi đứng trước Tiên sư - sư phụ, chủ nhân và cũng là người mà nàng yêu.

Vai diễn thứ hai là Ninh Tất Ngữ, trước đây vốn là cốc chủ của Vạn Hoa Cốc. Trái ngược với Thuận Đức, Ninh Tất Ngữ là một người dịu dàng, mềm mại như nước, nhưng cũng mạnh mẽ không ngừng chảy như dòng nước. Hơn thế, nàng còn là người nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn và rất quan tâm đến người khác.

Diễn xuất của Quách Hiểu Đình trong Ngự Giao Ký được khen ngợi rất nhiều vì Thuận Đức và Ninh Tất Ngữ mang đến cảm giác không phải do cùng một người thể hiện. Tính cách và khí chất của cả hai nhân vật hoàn toàn khác biệt. Một người khiến người ta vô cùng ghét bỏ, một người lại gây thiện cảm và không thể nào mà không yêu mến. Nếu diễn xuất không tới, khán giả sẽ rất dễ nhập nhằng và cảm thấy không đủ thuyết phục rằng Thuận Đức và Ninh Tất Ngữ là hai người khác nhau.

Nhờ diễn xuất tài tình nên dù không phải vai chính, thậm chí còn là nhân vật phản diện, nhưng Quách Hiểu Đình nổi bật không thua kém dàn cast chính. Thậm chí, thần thái và diễn xuất của nữ diễn viên còn được Cnet nhận xét là có phần lấn át nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhà sản xuất Ngự Giao Ký mới đây đã tung ra một cảnh quay hậu trường, khi Thuận Đức đối đầu với Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và muốn giết chết cô. Không có hỗ trợ bởi kỹ xảo, nhưng ánh mắt sắc bén, thần thái và khí thế áp bức từ Thuận Đức vẫn tỏa ra rất mạnh mẽ. Netizen xứ Trung không khỏi trầm trồ, rồi thở dài tiếc nuối: Người đẹp diễn xuất này đã thực sự bị bỏ quên từ trước đến nay.

Một dự án cổ trang đang hot gần đây - Thương Lan Quyết cũng có sự góp mặt của Quách Hiểu Đình. Trong phim, cô đảm nhận vai Xích Địa nữ tử, là một nữ chiến binh quả cảm dám lấy máu mình để phong ấn vạn binh của ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ).

Mỹ nhân ‘Thương Lan Quyết’, ‘Ngự Giao Ký’ giựt giải ‘chuyên cần’ tham gia nhiều dự án lớn - Ảnh 2
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Dù tính đến hiện tại, Xích Địa nữ tử chỉ xuất hiện ở một vài phân đoạn nhưng với tạo hình và cách xây dựng nhân vật của cô làm khán giả không khỏi yêu quý. Thêm với đó là phần tình cảm sâu nặng của Dung Hạo dành cho cô càng khiến khán giả tò mò về nhân vật này.

Hy vọng ở những tập sắp tới có thể xem được nhiều hơn về Xích Địa nữ tử cũng như một lần nữa nhìn ngắm lại kỹ thuật diễn xuất của cô nàng.

Vẫn chưa hết sự mong đợi ở Thương Lan Quyết, khán giả lại bất ngờ khi Quách Hiểu Đình xuất hiện trong dự án mới của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu - Băng Vũ Hỏa. Một bộ phim truy bắt tội phạm ma túy kịch tính, hấp dẫn vừa được lên sóng những ngày gần đây. Các nhân vật trong Băng Vũ Hỏa đều được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Ngoài nam chính Vương Nhất Bác và Trần Hiểu, có lẽ Quách Hiểu Đình là cái tên được “réo gọi” nhiều nhất. Tạo hình của Dương Linh khá ấn tượng với đường nét mạnh mẽ, tính cách kiên cường. Đồng thời, vẻ mặt pha lẫn chút ngây thơ và đáng yêu của thiếu nữ. Hơn thế, những phân cảnh của cô và Vương Nhất Bác cũng khiến cư dân mạng xuýt xoa không thôi.

Không đừng lại ở đó, Quách Hiểu Đình tiếp tục chăm chỉ góp mặt trong siêu phẩm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với nhân vật Đồ Sơn Nhã Nhã. Dự án mới siêu hot, ngay từ khi công bố dàn cast đã nhận về sự quan tâm đông đảo của cộng đồng yêu phim. Liệu Quách Hiểu Đình có thể phát huy được phong độ và tiếp tục làm nên thành công với vai diễn này không?

Lật mở lại sự nghiệp của Quách Hiểu Đình, nhiều người xem không khỏi bất ngờ khi biết hóa ra cô cũng từng đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng đến vậy.

Trong Trách Em Quá Xinh Đẹp, Quách Hiểu Đình vào vai ngôi sao đỏng đảnh Lâm Tương, bị khán giả ghét cay ghét đắng. Nhưng trong Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm, cô vào vai Lưu Ly Tiên, một cô gái giỏi võ công nhưng ngây thơ và có niềm đam mê ăn uống bất tận, là một trong những nhân vật đáng yêu và mang lại nhiều tiếng cười cho bộ phim.

Đặc biệt, Quách Hiểu Đình không hề là gương mặt diễn viên mới. Cô ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, đã tham gia những bộ phim tuổi thơ của nhiều khán giả như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Bộ Bộ Kinh Tâm… Trong Bộ Bộ Kinh Tâm, Quách Hiểu Đình đóng vai công chúa Mẫn Mẫn, tuy là nhân vật phụ nhưng được rất nhiều khán giả yêu mến.

Công chúa Mẫn Mẫn là người yêu ghét rõ ràng, khi làm bạn với Nhược Hy (Lưu Thi Thi) rất thực tâm. Khi biết Nhược Hy nói dối mình, cô có tức giận, nhưng sau khi biết lý do liền tha thứ. Mẫn Mẫn là cô gái có tính cách phóng khoáng, tự do, đem lòng yêu Thập Tam A Ca nhưng biết y không thích mình nên cuối cùng đã tự nguyện buông tay.

Mỹ nhân ‘Thương Lan Quyết’, ‘Ngự Giao Ký’ giựt giải ‘chuyên cần’ tham gia nhiều dự án lớn - Ảnh 3
Bộ Bộ Kinh Tâm - Ảnh: Internet

 

Rất nhiều khán giả hy vọng rằng với ngoại hình xinh đẹp và khả năng diễn xuất mượt mà, Quách Hiểu Đình sẽ có vị trí xứng đáng hơn hiện tại.

 

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