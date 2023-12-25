Mỹ nhân gây sốt nhờ giống hệt "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", lấn át cả Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn

Sao quốc tế 25/12/2023 10:32

Trở lại trong dự án Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư không được đánh giá cao. Ngược lại, nữ diễn viên Hoàng Nhật Oánh lại được khen nức nở vì vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người.

Tham gia Thần Ẩn với vai vị thần mai mối, Hoàng Nhật Oánh khiến khán giả vô cùng thích thú. Ngoài diễn xuất duyên dáng, có chút dí dỏm, Hoàng Nhật Oánh còn trở thành đề tài bàn tán vì nhan sắc gợi nhớ đến đàn chị Lý Nhược Đồng - Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh mọi thời đại.

Mỹ nhân gây sốt nhờ giống hệt 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh', lấn át cả Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn - Ảnh 1

Mỹ nhân sinh năm 1994 được netizen ưu ái nhận xét giống Lý Nhược Đồng như đúc nhưng vẫn có nét riêng vô cùng trẻ đẹp. Sự xuất hiện của sao nữ trong Thần Ẩn góp phần giúp phim thêm sức sống vì nội dung vốn đã bị chê khá ảm đạm và nhạt nhòa. Thậm chí, khi đặt cạnh nữ chính Triệu Lộ Tư, Nhật Oánh được khen lấn lướt đồng nghiệp. 

Mỹ nhân gây sốt nhờ giống hệt 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh', lấn át cả Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn - Ảnh 2

Mỹ nhân gây sốt nhờ giống hệt 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh', lấn át cả Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn - Ảnh 3

Hoàng Nhật Oánh còn được gọi là Hoàng Tiểu Oánh, sinh năm 1994 và tốt nghiệp trường đại học Tập Mỹ học viện Thành Nghị thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Khi còn học đại học, cô thường xuất hiện trong nhiều danh sách những cô gái đẹp ở Hạ Môn. Vì vậy rất nhiều người đã tìm đến cô để chụp ảnh. Năm 2016, nhờ một bức tạo hình tiểu Long Nữ được nhiều đạo diễn để mắt, Nhật Oánh bước chân vào giới showbiz.

Mỹ nhân gây sốt nhờ giống hệt 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh', lấn át cả Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn - Ảnh 4

Năm 2017, cô có vai diễn đầu tay của mình khi tham gia bộ phim Tương Giới 2, vào vai Đường Tâm Yên.

Năm 2019, vào vai Lâm Tranh Tranh trong phim Điện Hạ Công Lược, trong phim hợp tác cùng với Đường Hiểu Thiên và Phan Lôi Diệc. Đến tháng 12, phim Thông Linh Phi- Thiên Vân Hề được lên sóng.

Mỹ nhân gây sốt nhờ giống hệt 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh', lấn át cả Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn - Ảnh 5

Năm 2020, Hoàng Nhật Oánh góp mặt trong phim cổ trang: Hiệp Thám Giản Bất Tri - Tiểu yêu nữ Cung Tước. Tháng 12, khai máy bộ phim Võ Lâm Hữu Kiều Khí - Diệp Hề, hợp tác cùng với diễn viên Lý Hoành Nghị

Tháng 3/ 2021, Hoàng Nhật Oánh cùng với Quan Hồng vào đoàn làm phim Gả Nhầm Thế Tử Phi, trong phim cô vào vai Kiều Mạn Mạn.

Mỹ nhân gây sốt nhờ giống hệt 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh', lấn át cả Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn - Ảnh 6

Tháng 8 cùng năm, khán giả gặp lại Nhật Oánh trong bộ phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà, cô đảm nhận vai A Phạm một cô gái mồ côi sống bằng nghề đánh cá.

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