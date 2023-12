Mùa hè năm 2023, Triệu Lộ Tư gây dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ bộ phim ngôn tình Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cuối năm, 'thánh nữ xuyên không' tiếp tục tái xuất cùng Vương An Vũ trong phim cổ trang tiên hiệp Thần Ẩn.

Thần Ẩn là một bộ phim cổ trang Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là phần về đời hậu nhân của Thượng Cổ và Bạch Quyết (Thiên Cổ Quyết Trần). Dự án có sự tham gia của các diễn viên: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên,…

Vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất 1 ngày để phá điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage.

Phim có nội dung được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) và A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai).