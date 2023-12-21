Dù nhận về nhiều lời chê bai về diễn xuất và kỹ xảo, thế nhưng Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ vẫn thu về thành tích khả quan.

Mùa hè năm 2023, Triệu Lộ Tư gây dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ bộ phim ngôn tình Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cuối năm, 'thánh nữ xuyên không' tiếp tục tái xuất cùng Vương An Vũ trong phim cổ trang tiên hiệp Thần Ẩn. Mùa hè năm 2023, Triệu Lộ Tư gây dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ bộ phim ngôn tình Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cô tiếp tục tái xuất cùng Vương An Vũ trong phim cổ trang tiên hiệp Thần Ẩn. Với sự hợp tác của dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, nhiều tên tuổi được yêu mến, cộng thêm lợi thế kịch bản đã giúp bộ phim nhận được sự kỳ vọng lớn từ đông đảo khán giả. Sau khi ra mắt vào ngày 11/12, dù nhận về nhiều ý kiến chê bai về diễn xuất lố lăng, màu sắc và kỹ xảo kém chất lượng, kịch bản chỉ xoay quanh những câu chuyện tình yêu ngớ ngẩn, thế nhưng Thần Ẩn vẫn mang về một số thành tích ổn định.

Thần Ẩn nhận được sự kỳ vọng lớn từ đông đảo khán giả. Thần Ẩn vẫn mang về một số thành tích ổn định. Theo đó, điểm Weibo của Thần Ẩn đã được cập nhật vào ngày 19/12 vừa qua, với 7.5 điểm. Đáng chú ý, một ngày sau đó, tức ngày 20/12, con số này đã lên 7.9 điểm. Dân tình suy đoán nếu Thần Ẩn vẫn duy trì được phong độ như hiện tại thì ngày vượt mốc 8.0 nằm trong tầm tay. Điểm Weibo của Thần Ẩn. Thời điểm vừa chỉ nửa giờ, phim đã cán mốc 20.000 điểm nhiệt độ và sau 4 giờ, nhiệt độ tăng lên 24.000 điểm, hai ngày sau khi lên sóng, phim đã chạm mốc 26.000 điểm. Ngoài ra, vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất 1 ngày để phá điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage.

Thần Ẩn là một bộ phim cổ trang Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là phần về đời hậu nhân của Thượng Cổ và Bạch Quyết (Thiên Cổ Quyết Trần). Dự án có sự tham gia của các diễn viên: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên,… Vai diễn A Âm của Triệu Lộ Tư cũng chỉ mất 1 ngày để phá điểm 9 chỉ số nhân vật trên Vlinkage. Thần Ẩn là một bộ phim cổ trang Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Dự án có sự tham gia của các diễn viên: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Tào Phỉ Nhiên,... Phim có nội dung được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) và A Âm (do Triệu Lộ Tư thủ vai).

Thần Ẩn ngày càng làm khán giả thất vọng, thành tích đang có dấu hiệu đi xuống Bộ phim mới của Triệu Lộ Tư hiện đang có dấu hiệu chững lại sau khi lên sóng những tập đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-anh-gia-kem-noi-bat-trong-dan-phim-cong-chieu-cuoi-nam-than-an-van-thu-ve-thanh-tich-kha-quan-639087.html