Thần Ẩn ngày càng làm khán giả thất vọng, thành tích đang có dấu hiệu đi xuống

Độ thảo luận phim cũng không cao, dẫn tới nhiệt độ phim ngày càng tụt, khả năng đạt được 27.000 nhiệt độ ở Tencent Video cũng có phần khó khăn.

Một bộ phận netizen nhận định, với tình tiết phim yêu hận tình thù đan xen của cặp đôi chính, sự thể hiện không có gì mới lạ so với các bộ phim tiên hiệp khác chính là nguyên nhân chính khiến người xem nhàm chán.

Hơn nữa, ngoài Triệu Lộ Tư, Thần Ẩn không có được những nhân tố khác đủ sức hấp dẫn với khán giả. Chỉ số nhan sắc của dàn diễn viên không quá cao, diễn xuất cũng chỉ ở mức chấp nhận được nên nhiệt độ sụt giảm cũng là điều có thể hiểu được.

Trước đó, Thần Ẩn là được dự đoán sẽ bùng nổ trên trường đua phim ảnh Hoa ngữ cuối năm khi trước thềm lên sóng đã đạt 6 triệu hẹn xem trước trên Tencent Video. Ngay sau ra mắt, Thần Ẩn đã phá mốc 20.000 nhiệt độ trên nền tảng Tencent. Chưa đầy 3 tiếng sau, nhiệt độ của Thần Ẩn đã phá 23.000 trên nền tảng phát sóng. Những tưởng với số liệu ban đầu ấn tượng, bộ phim sẽ băng băng trên con đường trở thành dự án 'đại bạo',nhưng cho đến hiện tại, khán giả lại thất vọng tràn trề.

Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim là ngoại truyện của bộ Thiên Cổ Quyết Trần (2021) do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính. Triệu Lộ Tư hoá thân thành A Âm, một mảnh vỡ của thế lực Phong Âm. Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) gặp A Âm trên đường tìm cách hồi phục Phong Âm, yêu thương nàng nhưng trải qua nhiều biến cố. A Âm về sau "hắc hoá" thành quỷ, tạo nên câu chuyện tình đẫm đau thương không thua gì thế hệ trước.