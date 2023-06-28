Mừng sinh nhật vợ Hoa hậu, Trịnh Gia Dĩnh mở tiệc lớn trên du thuyền 5 sao

Ngày 26/6, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, trên trang cá nhân, nam tài tử TVB Trịnh Gia Dĩnh đã chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào trong bữa tiệc sinh nhật mà anh tổ chức cho vợ trên một du thuyền tại Hong Kong (Trung Quốc). Tham dự buổi tiệc không chỉ có anh cùng vợ Hoa hậu Trần Khải Lâm mà còn có sự hiện diện chung vui của nhiều bạn bè thân thiết.

Nam tài tử cho biết mong ước của Trần Khải Lâm là được tổ chức tiệc bikini mừng tuổi mới. Xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật, cựu Hoa hậu Hong Kong diện bikini khoe vóc dáng thon gọn, gợi cảm, khác với những hình ảnh bị chê xuống sắc vì giảm cân sau sinh.

Trần Khải Lâm diện bikini khoe vóc dáng thon gọn, gợi cảm, khác với những hình ảnh bị chê xuống sắc vì giảm cân sau sinh

Trên trang cá nhân, Trần Khải Lâm thổ lộ lời cảm ơn tới ông xã, cô nói "không mong đợi gì hơn". Người đẹp sinh năm 1991 cho biết hôm đó thời tiết đẹp nên cô đã có một ngày kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và người thân. Nam tài tử cũng đáp lại vợ đầy ngọt ngào phía dưới bình luận: "Mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy".

Người đẹp sinh năm 1991 cho biết đã có một ngày kỷ niệm đáng nhớ và may mắn bên chồng và người thân

Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh từng bị gia đình phản đối chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định cùng nhau đi đến hôn nhân vào năm 2018 và lần lượt đón hai quý tử đáng yêu, kháu khỉnh Rafael (2019), Yannick (2020) chào đời. Kể từ khi lập gia đình, nam tài tử Trịnh Gia Dĩnh dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ, hạn chế hoạt động nghệ thuật so với trước. Còn Trần Khải Lâm, dù chưa thể trở lại diễn xuất nhưng cô vẫn đắt show quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình.