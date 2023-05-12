Nam MC nổi tiếng đang dẫn chương trình đột nhiên ngất xỉu, đến giờ anh vẫn chưa tỉnh lại.

Theo đó, Kantapong Bamrongrak (nam chính phim 'Nàng rắn') đột nhiên ngất xỉu khi đang dẫn chương trình Big Debate ngày 9/5 khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Khi chương trình đang diễn ra được hơn 2 tiếng, nam diễn viên Kantapong Bamrongrak - người đảm nhận vai trò MC - đột nhiên ngất xỉu, khiến cả trường quay hỗn loạn. Sau đó, anh được sơ cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất. Quản lý của nam diễn viên tiết lộ, Kantapong vẫn chưa tỉnh lại và đang được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân khiến nam diễn viên ngất xỉu và cho biết cần phải theo dõi thêm các triệu chứng. Quản lý chia sẻ thêm, Kantapong có sức khỏe ổn định, không có tiền sử bệnh mãn tính. Tuy nhiên, gần đây anh làm việc quá sức và có ít thời gian nghỉ ngơi.

Nam MC ngất xỉu tại trường quay khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Internet Kantapong Bamrongrak sinh năm 1986, tại Bangkok, Thái Lan. Anh gia nhập giới giải trí với tư cách là người mẫu. Năm 2010, anh chuyển sang vai trò diễn viên và ký hợp đồng với kênh CH7. Anh từng góp mặt trong các phim nổi tiếng như: Cạm bẫy hào quang, Ngoài vòng pháp luật, Sarawat Yai, Nàng rắn, Cánh rừng rực lửa,... Nam MC được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet Năm 2010, anh chuyển sang vai trò diễn viên và ký hợp đồng với kênh CH7. Anh từng góp mặt trong các phim nổi tiếng như Cạm Bẫy Hào Quang, Ngoài Vòng Pháp Luật, Sarawat Yai, Nàng Rắn, Cánh Rừng Rực Lửa,...

Người hâm mộ hy vọng anh sớm bình phục. Ảnh: Internet Người thân và người hâm mộ của nam diễn viên hiện lo lắng và suy sụp. Vợ của anh chia sẻ trên cá nhân: “Xin hãy cầu nguyện cho anh ấy. Anh là người mạnh mẽ, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cuộc chiến này”. Bên cạnh đó, nhiều diễn viên như Mick Tongraya, Louis Hesse d'Alzon, Preaw cũng gửi lời động viên đến gia đình và hy vọng anh sớm bình phục. Còn nhớ trước đó, Vụ nữ ca sĩ Thái Lan tử vong ở nhà riêng cũng khiến nhiều người xót xa.Thairath đưa tin cảnh sát Thái Lan tổ chức họp báo thông tin về tiến độ điều tra vụ án nữ ca sĩ Gigi Supitcha và bạn trai cũ Nat Phumphat Chaiwanichaya tử vong ở nhà riêng. Nguồn cơn dẫn đến án mạng thương tâm nhiều khả năng là mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc tức giận, người nam đã dùng súng bắn bạn gái và tự sát theo. Theo ông Damrongsak Kittiprapphat, dấu vết thuốc súng đã được tìm thấy trên tay của thi thể nam.Trước nghi vấn của công chúng về việc Nat Phumphat Chaiwanichaya giả chết để trốn tội giết người, ông Damrongsak Kittiprapphat bác bỏ. Ông cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, CCTV an ninh không ghi lại được hình ảnh người thứ 3 ra vào hiện trường. Gigi Supitcha sinh năm 2003, là thành viên của nhóm nhạc Kisskazz ở Thái Lan. Nhóm Kisskazz phát hành single đầu tay Jai Man Miss vào tháng 2/2022. Gigi Supitcha có hơn 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

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