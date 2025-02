Mẹ Từ Hy Viên xóa ảnh chụp với con rể, nghi vấn nữ diễn viên chưa đăng ký kết hôn với chồng hiện tại

Bên cạnh đó, một blogger có tên Yu Xiaonan bất ngờ đăng tải thông tin Từ Hy Viên và ông xã Koo Jun Yup chưa từng đăng ký kết hôn ở Đài Loan (Trung Quốc) và mới chỉ hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Và nếu thông tin này là thật, ca sĩ Hàn sẽ có thể không được thừa hưởng khối tài sản Từ Hy Viên để lại, đồng thời mất luôn quyền nuôi 2 con của nữ diễn viên.

Đến nay, nghi vấn Koo Jun Yup chưa đăng ký kết hôn với mỹ nhân họ Từ tại Đài Loan (Trung Quốc) và mất quyền thừa kế đã được hàng loạt trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đăng lại, khiến công chúng dậy sóng.

Tuy nhiên, ký giả của tờ Newsen lại nhấn mạnh, Koo Jun Yup đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ở cả Đài Loan (Trung Quốc) lẫn Hàn Quốc. Theo đó, các trang báo lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 3/2022 đã đồng loạt đưa tin Từ Hy Viên xác nhận chuyện đăng ký kết hôn với chồng hiện tại ở quê nhà.

Do phóng viên tập trung quá đông trước cửa nhà nên mỹ nhân Vườn Sao Băng và ông xã Hàn đã ủy quyền người đại diện giúp họ đăng ký hộ.

Hơn nữa, trong lần làm khách mời trong chương trình You Quiz on the Block hồi tháng 6/2022, Koo Jun Yup đã công khai 1 tấm ảnh chụp cùng Từ Hy Viên, đồng thời dõng dạc tuyên bố ngay trên sóng truyền hình: "Bức hình được chụp vào hôm chúng tôi đăng ký kết hôn ở Đài Loan (Trung Quốc)". Do đó, tờ Newsen khẳng định 2 ngôi sao đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Đài Loan (Trung Quốc).