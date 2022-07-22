Mẫu nữ chi hàng tỷ đồng xăm kín người để biến thành 'rồng'

Một nữ người mẫu Úc khiến nhiều người choáng khi chi hàng tỷ đồng để sở hữu một thân hình kỳ dị

Cô người mẫu với ngoại hình kỳ dị này tên là Amber Luke 27 tuổi đến từ thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland của Úc. Nhờ có ngoại hình kỳ lạ cùng cơ thể kín hình xăm, gần như không còn chỗ nào trống, kể cả khuôn mặt nên cô khá nổi tiếng trên Instagram với gần 30.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, Amber tự mô tả mình là “Blue eyes white dragon” (tạm dịch: Rồng trắng mắt xanh).

Amber Luke nổi tiếng trên mạng bởi ngoại hình kỳ lạ, phủ kín hình xăm - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Hồi đầu tháng, mẫu nữ 9x xuất hiện trên Studio 10 – chương trình trò chuyện buổi sáng của Úc và chia sẻ về quá trình biến đổi thành “cô gái rồng”. Amber tiết lộ đã chi hơn 250.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ và xăm hình. Cụ thể, trên cơ thể cô hiện tại cho tổng cộng hơn 600 hình xăm. Cô cũng đã trải qua các ca phẫu thuật nâng ngực, độn má và môi, sửa mũi, làm tai nhọn và nâng mông kiểu Brazil.

Amber Luke chia sẻ về quá trình biến đổi thành “cô gái rồng” trên sóng truyền hình - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Chưa dừng lại ở đó, Amber còn thực hiện thủ thuật nhuộm xanh nhãn cầu. Việc làm nguy hiểm này khiến cô bị mù tạm thời trong 3 tuần do thợ xăm đẩy kim quá sâu vào nhãn cầu. “Họ thực sự đã dùng xi lanh tiêm vào mắt tôi. Nó được thực hiện 4 lần ở mỗi mắt. Một người giữ cho mắt tôi mở và một người khác tiêm. Tuy nhiên, thợ xăm đã không thực hiện thao tác một cách chính xác. Anh ấy đã để kim tiêm đi vào nhãn cầu của tôi quá sâu. Nó đau vô cùng”, cô kể.

Dù vậy, Amber khẳng định không hề hối tiếc về quyết định biến đổi ngoại hình. Cô hài lòng với vẻ ngoài kỳ dị của mình.

Ngoại hình của Amber Luke trước và sau khi săm kín người - Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Có thể thấy, trước kia Amber Luke cũn giống như bao người phụ nữ khác, sở hữu gương mặt đầy đặn, làn da trắng sáng. Tuy nhiên, sau khi xăm kín người và dao kéo trông cô như một người hoàn toàn khác.

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