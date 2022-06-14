"Mắt hồ ly" đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là "mị cốt thiên thành"

Sao quốc tế 14/06/2022 10:44

Có câu nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt là bộ phận quan trọng nhất trên khuôn mặt, nếu đôi mắt ưa nhìn thì tổng thể con người trở nên nổi bật hơn. Đôi mắt xinh đẹp cũng là đôi mắt biết nói, và những đôi mắt của những nữ minh tinh dưới đây đều rất đẹp, là một diễn viên, cũng góp phần cộng điểm cho họ trong “kỹ năng diễn bằng mắt”.

Dương Mịch

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 1
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 2
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 3
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 4

Đại Mịch Mịch còn có biệt danh là "tiểu hồ ly" là bởi vì đôi mắt của cô quá xinh đẹp, rất giống với đôi mắt của hồ ly mị lực duyên dáng động lòng người, xinh đẹp bội phần. Dương Mịch lớn lên nhan sắc lại tinh xảo đến vậy, đôi mắt thật sự rất biết nói.

Angelababy

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 5
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 6
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 7
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 8

 

Nhan sắc của Angelababy không có gì để bàn cãi, ngữ quan đều rất tinh xảo xinh đẹp, cho nên đôi mắt của cô đương nhiên cũng không không cần phải tranh luận quá nhiều, chỉ dùng một chữ để miêu tả là "đẹp", đôi mắt đôi lúc vô cùng trong sáng có lúc lại rất thời thượng, nét đẹp của cô lại có chút rất phóng khoáng, tùy hứng.

Cảnh Điềm

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 9
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 10
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 11

Điềm Điềm "Đóa hoa phú quý của nhân gian", đến hiện tại có thể nói là nhan sắc ngày một lên hương, cũng không còn giống như trước đây. Hiện tại, cô đã thay đổi dáng lông mày, mí mắt cũng không còn rộng đến vậy nữa, mà thay vào đó là khí chất ngút ngàn tỏa quanh, những gì phù hợp với bản thân mới là tốt nhất.

Đường Yên

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 12
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 13
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 14
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 15

 

Đối mắt của Đường Yên khiến cho người khác mỗi lúc bắt gặp đều mang một cảm giác vô cùng dịu dàng, cũng giống như hình ảnh mà cô hướng đến mang lại cho mọi người. Một loại cảm giác uyển chuyển, tao nhã, lại còn ngọt ngào xinh đẹp, người đúng như tên. Có phải bạn cũng cảm thấy sự ngọt ngào của Đường Yên đã chạm đến trái tim của bạn rồi phải không?

Địch Lệ Nhiệt Ba

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 16
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 17
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 18

Đôi mắt to tròn của Nhiệt Ba quá đỉnh rồi, mỗi lần chạm phải đôi mắt ấy đều sẽ cảm thán, sao mà người này lớn lên lại đẹp đến thế? Khi máy quay quay cận mặt cô, ngay lập tức sẽ cảm thấy rằng, đôi mắt đấy thật sự rất to, tròn, rất đẹp, thực sự là tuyệt mỹ.

Lưu Thi Thi

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 19
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 20
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 21

 

Lưu Thi Thi có một kiểu siêu khí chất, thuộc về khí chất của một mỹ nữ, có cảm giác Cảnh Điềm của hiện tại cùng với phong cách của Lưu Thi Thi có chút tương đồng, đều thuộc về kiểu uyển chuyển, tao nhã, đều vô cùng xinh đẹp.

Nghê Ni

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 22
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 23
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 24
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 25

 

Nét đẹp của Nghê Ni thuộc kiểu cảm giác vừa tự tin lại vừa nhiệt huyết. Nhớ năm ấy cô xuất hiện trong bộ phim "Kim Lăng Thập Tam Hoa", bạn có dám nói là không bị ánh mắt thần thái ấy thu hút hay không? Nhan sắc của Nghê Ni là thuộc kiểu có độ nhận biết cao không bị hòa lẫn với bất cứ ai, thuộc hàng mỹ nữ vô cùng khí chất.

Triệu Lệ Dĩnh

'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 26
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 27
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 28
'Mắt hồ ly' đẹp như thế nào? Đôi mắt của 8 nữ minh tinh này sẽ nói cho bạn biết thê nào gọi là 'mị cốt thiên thành' - Ảnh 29

 

Nhắc đến đôi mắt to tròn mỹ lệ động lòng người, đương nhiên không thể thiếu cô nàng Dĩnh Bảo Triệu Lệ Dĩnh. Đôi mắt của cô vừa to lại vừa tròn, linh động lại ngọt ngào đáng yêu, cho nên mỗi lúc xem cô ấy diễn, đều sẽ bị "kỹ năng diễn bằng mắt" của cô chinh phục không ai mà không mến.

Trong số những nữ minh tinh của làng giải trí Hoa ngữ có đôi mắt xinh đẹp này, bạn cảm thấy động lòng với ai nhất?

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Từ khóa:   Cbiz mỹ nhân Cbiz sao nữ Cbiz Nghê Ni Dương Mịch #Triệu Lệ Dĩnh

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