Có thể nói năm 2023 là một năm rực rỡ của Triệu Lộ Tư khi cô gặt hái được loạt thành tích khủng, chỉ trong năm nay, nữ diễn viên đã có cho mình 3 bộ phim gồm Hậu Lãng, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn.

Thần Ẩn là dự án được ra mắt gần đây nhất của Triệu Lộ Tư, trái với kỳ vọng của khán giả, dự án cổ trang tiên hiệp này lại không thành công như mong đợi. Trước những tranh cãi của netizen, mới đây Thần Ẩn đã chứng minh được thành công trong trường đua phim ảnh cuối năm khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, dự án cổ trang tiên hiệp này đã chính thức cán mốc 27.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent. Đây cũng có thể xem là bước lội ngược dòng ngoạn mục, đồng nghĩa với việc Thần Ẩn đang dần tiến vào top câu lạc bộ phim ăn khách của nền tảng này.