Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận thêm tin vui mới, mặc kệ những tranh cãi về diễn xuất và kỹ xảo.
- Bị đánh giá kém nổi bật trong dàn phim công chiếu cuối năm, Thần Ẩn vẫn thu về thành tích khả quan
- Thần Ẩn ngày càng làm khán giả thất vọng, thành tích đang có dấu hiệu đi xuống
Có thể nói năm 2023 là một năm rực rỡ của Triệu Lộ Tư khi cô gặt hái được loạt thành tích khủng, chỉ trong năm nay, nữ diễn viên đã có cho mình 3 bộ phim gồm Hậu Lãng, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn.
Thần Ẩn là dự án được ra mắt gần đây nhất của Triệu Lộ Tư, trái với kỳ vọng của khán giả, dự án cổ trang tiên hiệp này lại không thành công như mong đợi. Trước những tranh cãi của netizen, mới đây Thần Ẩn đã chứng minh được thành công trong trường đua phim ảnh cuối năm khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, dự án cổ trang tiên hiệp này đã chính thức cán mốc 27.000 điểm nhiệt trên nền tảng Tencent. Đây cũng có thể xem là bước lội ngược dòng ngoạn mục, đồng nghĩa với việc Thần Ẩn đang dần tiến vào top câu lạc bộ phim ăn khách của nền tảng này.
Trước đó, dự án được cho là nam chính Vương An Vũ không hợp với tạo hình cổ trang, nguyên tác phim thì khó coi, nội dung tiên hiệp đã lỗi thời, nhàm chán, nhiều tình tiết trẻ con, ngoài ra rating cũng không mấy khả quan, chính những nguyên nhân này khiến cho người hâm mộ Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ lo lắng cho sự nghiệp của cả hai.
Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.