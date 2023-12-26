Vì sao phim Thần ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ 'nhạt nhẽo' nhất trong năm 2023?

Bộ phim "Thần ẩn" do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng đã đi được nửa chặng đường, nhưng theo truyền thông Hoa ngữ, độ nhận diện của hiện tại của phim vô cùng thấp, không có độ thảo luận của khán giả.

Dù được đánh giá là "bom tấn" truyền hình Hoa ngữ cuối năm 2023, nhưng "Thần ẩn" của Triệu Lộ Tư đang vấp phải nhiều tranh cãi. Cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng, kịch bản "Thần ẩn" quá lỗi thời. Thiết lập nhân vật từ chính đến phụ không quá nổi bật. Trong những tập lên sóng gần đây, ngoài vấn đề nam chính Vương An Vũ bị chê không hợp với tạo hình cổ trang, nguyên tác phim được đánh giá rất khó coi, nội dung tiên hiệp nhàm chán, nhiều tình tiết trẻ con, "vô tri".

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư không có nhiều tiến bộ trong diễn xuất, Vương An Vũ không hợp cổ trang. Trong khi trước đó, bộ phim tiên hiệp "Trầm vụn hương phai" dù cũng bị chê nội dung cũ nhưng được "cứu" bởi diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị; còn "Thần ẩn" lại không được như vậy. Nhiều khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư nên thận trọng hơn nữa trong khi lựa chọn kịch bản.

Phim thiếu khoảng lặng, khoảng nghỉ hợp lí. Thêm nữa, phim không có tình tiết đặc biệt, tạo hình, diễn xuất, bối cảnh, kỹ xảo đều bình bình, không gây được ấn tượng" - một khán giả nhận xét. Mặt khác, tạo hình mới mẻ này cũng khiến Triệu Lộ Tư vấp phải một số bình luận. Có khán giả cho rằng gương mặt cô còn trẻ không thể phù hợp với tạo hình già dặn như vậy. Hơn nữa, Triệu Lộ Tư có gương mặt tròn, làn da trắng trông khá trẻ con, khi tạo hình tóc bạc phơ trông không ăn nhập và có phần ngô nghê. Thậm chí, cũng với tạo hình này trước đó ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê bai nhan sắc. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả lại cho rằng nên cho Triệu Lộ Tư thử sức với những tạo hình, vai diễn mới bởi từ trước đến nay cô bị đóng khung trong những vai diễn dễ thương, nữ tính...

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