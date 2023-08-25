Mã Tư Thuần giảm cân xuất sắc, thoát mác bà thím thừa cân, khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40

Mã Tư Thuần trước đây nổi tiếng là Ảnh hậu Kim Mã được nhiều người săn đón. Nụ cười của cô ngọt ngào như SpongeBob. Nhưng kể từ khi cô tăng cân không kiểm soát, mọi thứ cũng dần thay đổi. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi từ 1 mỹ nhân nóng bỏng, Mã Tư Thuần bị gắn mác "bà thím" thừa cân với ngoại hình béo ú, xuống sắc thấy rõ. Được biết, do phải uống thuốc điều trị tâm lý, khiến cô tăng gần 20 kg.

Chia sẻ về chế độ ăn uống, Mã Tư Thuần tiết lộ cô cắt hẳn bữa tối khi bắt đầu bước vào giai đoạn giảm cân. Mỗi lúc bản thân cảm thấy đói, cô thường dùng cà chua để làm vơi đi cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, lượng calo chứa trong loại quả này tương đối ít lại giàu dưỡng chất cũng như tạo cảm giác no nhanh nên khi nạp vào cơ thể nữ diễn viên không lo ngại việc đầy hơi, khó tiêu.

Từ một người từng rất lười biếng, không thích thể dục, Mã Tư Thuần hiện rất chăm chỉ tập luyện giúp cô cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và lấy lại vóc dáng. Người đẹp tích cực chạy bộ khoảng 45 phút mỗi buổi kết hợp với các bài tập tạ giúp tăng cường khả năng đốt mỡ, xây dựng cơ bắp. Cô cũng yêu thích bộ môn cầu lông, góp phần tiêu hao calo, cải thiện sức bền.

Mã Tư Thuần sinh năm 1988. Cô đến với điện ảnh khi mới 7 tuổi và ghi dấu qua nhiều phim như Vị hôn thê, Tình yêu nguội lạnh hơn cái chết, Một phút nữa thôi, Tướng quân ở trên ta ở dưới... Cô từng giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã cho bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh đóng cùng Châu Đông Vũ. Cô từng bị đồn hẹn hò tài tử Tô Hữu Bằng nhưng không xác nhận.