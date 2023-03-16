Loạt hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lộ Tư: Nhan sắc ra sao mà dân tình bất ngờ 'chê bai'?

Sao quốc tế 16/03/2023 07:37

Mới đây, những hình ảnh của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn trở thành đề tài bàn luận của dân mạng.

Mới đây, loạt hình ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn đã được tiết lộ. Song, khác với tạo hình lung linh ở loạt ảnh chính thức từ ekip, Triệu Lộ Tư tại hậu trường phim lại khá nhợt nhạt, kém sắc. Đáng chú ý là có thể thấy rõ diện mạo của cô nàng có nhiều khuyết điểm, gương mặt sưng tròn, đôi mắt đờ đẫn.

Vì vậy, không ít người cho rằng ekip đã chỉnh sửa ảnh hơi lố, khiến ảnh sau chỉnh sửa và thực tế có sự chênh lệch lớn. Triệu Lộ Tư cũng nổi tiếng là diễn viên có gương mặt tròn, bầu bĩnh nên không dễ để thể hiện khí chất cổ trang như một số đồng nghiệp là Tống Tổ Nhi hay Trần Đô Linh.

Loạt hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lộ Tư: Nhan sắc ra sao mà dân tình bất ngờ 'chê bai'? - Ảnh 1Loạt hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lộ Tư: Nhan sắc ra sao mà dân tình bất ngờ 'chê bai'? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến bênh vực, cho rằng việc ekip chỉnh sửa hình ảnh cho xinh đẹp, chỉn chu là cần thiết. Dù có phần kém sắc ở hình ảnh này nhưng ở ảnh khác, Triệu Lộ Tư vẫn khá tươi tắn. Nhiều khả năng do thức khuya quay phim nên cô không thể giữ được tinh thần, khí chất như mọi khi.

Loạt hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Triệu Lộ Tư: Nhan sắc ra sao mà dân tình bất ngờ 'chê bai'? - Ảnh 3

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.

 

Trong 1 lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm bị hồn bay phách lạc. Để sữa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện, chờ đợi đến ngày pháp thuật cao cường hơn sẽ đi tìm hồn phách của Phong Âm. Vậy rồi, trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm. Trong quá trình tìm kiếm, A Âm và Nguyên Khải phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của Phong Âm. Rồi biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng. Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ.

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