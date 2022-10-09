Loạt ảnh Châu Tấn trong quá khứ 'gây bão' trở lại, nhan sắc năm 26 tuổi 'cực phẩm' như thế nào?

Loạt ảnh của Châu Tấn trong vai diễn Thái Bình công chúa trong phim "Đại Minh Cung Từ" được cư dân mạng xứ Trung bất ngờ "đào lại".

Mới đây, loạt ảnh của Châu Tấn trong bộ phim "Đại Minh Cung Từ" năm 1998 bất ngờ được dân tình "đào lại". Ngay sau đó, những bức ảnh này đã "gây bão" vì nhan sắc quá đổi xinh đẹp của Châu Tấn vào năm 26 tuổi. Trong Đại Minh Cung Từ, Châu Tấn đảm nhận vai Thái Bình công chúa lúc trẻ. Vào vai nàng công chúa bướng bỉnh, tinh nghịch, thế nhưng Châu Tấn vẫn đẹp dịu dàng, thanh nhã. Ngoài ra, diễn xuất sinh động, tự nhiên của nàng đại Hoa đán khi đó cũng là điểm nhấn cực lớn của Đại Minh Cung Từ.

Ngay sau loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi, nhiều khán giả đã phải xuýt xoa vì vẻ đẹp mong manh của cô. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, trẻ trung là thế nên có người còn cho rằng nàng đại Hoa đán khi đó trẻ như gái 16. Vai diễn này cũng đã tạo điểm nhấn cho nghiệp diễn của Châu Tấn và nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Bằng chứng là cô đã giành được giải Kim Ưng cho Nữ diễn viên trẻ triển vọng nhất.

Ảnh minh họa: Internet Châu Tấn sinh năm 1974, là đại hoa đán của showbiz Trung Quốc. Cô cũng là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử giành được 3 danh hiệu Ảnh hậu (nữ diễn viên chính xuất sắc) của giải Kim Kê, Kim Tượng (Hong Kong) và Kim Mã (Đài Loan). Tính đến thời điểm hiện tại, Châu Tấn dường như không có bất kỳ đối thủ nào về mặt diễn xuất trong làng giải trí Hoa ngữ. Có thể nói, "Quốc bảo diễn xuất của Trung Quốc" chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện trong bất cứ tác phẩm nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-chau-tan-trong-qua-khu-gay-bao-tro-lai-nhan-sac-nam-26-tuoi-cuc-pham-nhu-the-nao-511447.html