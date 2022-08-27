Lộ diện hậu ồn ào tình ái, 'Đại Hoa Đán' Châu Tấn khiến dân tình 'bị mê hoặc' với vẻ ngoài lạ lẫm

Mới đây, loạt hình ảnh của nữ diễn viên Châu Tấn khiến nhiều người phải xuýt xoa và trầm trồ.

Mới đây, nữ diễn viên Châu Tấn khiến nhiều người phải xuýt xoa với loạt ảnh chụp cho tạp chí. Bên cạnh việc là một ngôi sao tài năng, nhiều ảnh hưởng, Châu Tấn còn được xem là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Minh chứng chính là vẻ ngoài của "Đại hoa đán" vẫn khiến đồng nghiệp và người hâm mộ mê mệt ở độ tuổi U50. Cụ thể, trong loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, đôi mắt sáng, khí chất tươi tắn giúp cô luôn tỏa sáng trước ống kính. Không chỉ thân hình thon gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với kiểu tóc bob cá tính và làn da trắng căng mịn, khiến nhiều người nhận xét nữ diễn viên trẻ như mới đôi mơi dù thực tế cô đã 48 tuổi.

Giống như hầu hết những người nổi tiếng khác, Châu Tấn cố gắng giữ kín cuộc sống cá nhân và tình yêu của mình. Gần đây, một số nguồn tin cho rằng nữ diễn viên 48 tuổi có thể đã hẹn hò với một nhạc sĩ kém cô 13 tuổi. Điều này xảy ra chưa đầy một năm sau khi Châu Tấn xác nhận ly hôn.

Công chúng có cơ sở để tin vào điều này khi Châu Tấn bị giới truyền thông Trung Quốc xác nhận khoảnh khắc cô nắm tay nghệ sĩ guitar người Trung Quốc Zhuo Yue từ ban nhạc rock Mosaic. Cụ thể, Châu Tấn và Zhuo lần đầu tiên được phát hiện khi đang ăn tối với một nhóm bạn. Cả hai ngồi với nhau, cười nói khá tự nhiên. Họ thường xuyên gắp thức ăn cho nhau và trao nhau ánh mắt tình tứ. Sau bữa tối, họ nắm tay nhau rời nhà hàng, Zhuo chủ động đút tay Châu Tấn vào túi áo khoác cho cô đỡ lạnh. Sau đó, họ tiếp tục được các tay săn ảnh bám theo đến một khách sạn. Châu Tấn hiện là một ngôi sao điện ảnh đình đám của làng giải trí Hoa ngữ khi có sự nghiệp diễn xuất thành công trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tên tuổi của cô được khẳng định từ khán giả lẫn giới chuyên môn với các giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc như Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã. Vậy nên, trong suốt 20 năm làm diễn viên, Châu Tấn đã khiến giới chuyên môn tận mắt thấy rõ sự biến hóa diễn xuất đáng kinh ngạc đến mức nào.

Châu Tấn gây chú ý với câu chuyện tình yêu như tiểu thuyết ngôn tình trong quá khứ Ngoài sự nghiệp "đỉnh cao" trong làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn còn được biết tới là mỹ nhân yêu hết lòng, sống vẹn nghĩa với tình yêu.

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