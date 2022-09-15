Trở thành ban giám khảo, Châu Tấn liền bị chỉ trích 'nói chuyện không ra hồn câu nào'

Sao quốc tế 15/09/2022 12:12

Mới đây, nữ diễn viên Châu Tấn phát ngôn gây tranh cãi khi ngồi ghế giám khảo Rock&Roast 5.

Trang Sina đưa tin, Châu Tấn bị châm biếm thiếu kiến thức, ứng xử kém và "nói chuyện không ra hồn câu nào" khi làm giám khảo show Rock&Roast 5.

Rock&Roast 5 là chương trình hài độc thoại, các thí sinh sẽ nói về chuyện đời theo khía cạnh hài hước, biến bi kịch và trắc trở trong cuộc sống thành câu chuyện nhẹ nhàng, giải trí để chọc cười khán giả. Giám khảo sẽ bấm đèn, quyết định thí sinh đi tiếp vào vòng trong.

Trở thành ban giám khảo, Châu Tấn liền bị chỉ trích 'nói chuyện không ra hồn câu nào' - Ảnh 1

Theo Sina, Châu Tấn nhận phần lớn đánh giá tiêu cực ở vai trò mới. Cô ít nói, hiếm khi bình luận về thể hiện của thí sinh, ít tương tác với các phần thi. Trên Weibo, hàng chục nghìn khán giả cho rằng minh tinh không hiểu cách diễn đạt hài hước của người trẻ, vì thế không thể tương tác với họ.

Thậm chí, nữ diễn viên còn bị chê thiếu kiến thức về các vấn đề xã hội mà người trẻ như thi đại học, vay tiền mua nhà, cạnh tranh tìm việc làm, thất nghiệp... Sự chênh lệch về mức sống giữa minh tinh và người bình thường, cùng với sự khác biệt thế hệ, khiến đại hoa đán Trung Quốc không thể đồng cảm với câu chuyện đời bi trong hài của thí sinh. 

Trở thành ban giám khảo, Châu Tấn liền bị chỉ trích 'nói chuyện không ra hồn câu nào' - Ảnh 2

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ quan điểm cá nhân, Châu Tấn nói chuyện vụng về, hời hợt. Do đó, việc Châu Tấn không hiểu được cách diễn đạt câu chuyện của người trẻ, nhưng lại có quyền nhận xét, lựa chọn và quyết định sự đi tiếp hay dừng lại của thí sinh trong chương trình Rock&Roast 5 gây bức xúc.

Trong vai trò diễn viên, Châu Tấn thuộc nhóm minh tinh gốc Hoa thành công nhất. Cô đóng phim đầu tiên năm 1991, gây tiếng vang qua Mùa quýt chín, Thái Bình công chúa, Anh hùng xạ điêu, Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Phong thanh, Như Ý truyện... Người đẹp trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn, ly dị năm 2020. Từ năm ngoái, Châu Tấn bị đồn yêu Trác Việt, ca sĩ kém cô 13 tuổi, nữ diễn viên chưa phản hồi chuyện tình cảm.

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