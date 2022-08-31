Mới đây, nữ diễn viên Châu Tấn đã ngại ngùng khi bị bạn bè trêu chọc về chuyện tình cảm với ca sĩ Trác Việt.

Vào ngày 31/8, trang Sina đưa tin, Châu Tấn là khách mời trong chương trình truyền hình hài độc thoại của nhà sản xuất Lý Đản. Trên chương trình, nữ diễn viên ngại ngùng khi bị bạn bè trêu chọc về chuyện tình cảm với ca sĩ Trác Việt. Lý Đản chia sẻ anh từng không hiểu vì sao Châu Tấn yêu thích thể loại âm nhạc indie pop, dance rock và thường xuyên lui tới các buổi biểu diễn của ban nhạc Mosaic. Sau này đọc tin tức trên báo, anh mới hiểu lý do người bạn thân của mình si mê thể loại âm nhạc này. Lý Đản bất ngờ tiết lộ về chuyện tình cảm của Châu Tấn: "Cô ấy vừa đến Thành Đô xem Mosaic biểu diễn", Trác Việt chính là tay guitar của Mosaic - bạn trai của nữ diễn viên.

Trước những lời trêu chọc của Lý Đản, Châu Tấn không phản bác. Cô lắng nghe với thái độ vui vẻ. Nữ diễn viên cũng cho biết cô yêu thích bài hát Câu chuyện mùa hè, và nghe đĩa đơn này trong suốt quá trình quay phim Nhà của Tiểu Mẫn. Lời chia sẻ của Châu Tấn được đánh giá là động thái ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm mặn nồng giữa cô và Trác Việt. Theo Baidu, Câu chuyện mùa hè là ca khúc phát hành vào năm ngoái của Trác Việt. Châu Tấn và Trác Việt bị phát hiện từ hồi tháng 10/2021. Trác Việt là thành viên của một nhóm nhạc rock tại Trung Quốc. Anh kém nữ diễn viên nổi tiếng 13 tuổi. Mối quan hệ của họ được cho rằng phát triển từ năm 2021 khi hai người cùng cộng tác trong một chương trình. Châu Tấn từng xuất hiện tại một số show diễn của bạn trai để thể hiện sự ủng hộ dành cho anh. Tình cảm của Châu Tấn và bạn trai kém tuổi tiến triển khá nhanh bởi họ có cùng đam mê là nghệ thuật.

Châu Tấn từng trải qua nhiều mối tình và một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2020, cô xác nhận ly hôn với nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa - Cao Thánh Viễn sau 6 năm vợ chồng và không có con chung. Nguyên nhân đổ vỡ không được cặp sao tiết lộ. Sau khi ly hôn, Châu Tấn tập trung cho công việc và dành thời gian vui chơi cùng bạn bè. Gần đây, cô tham gia bộ phim truyền hình hiện đại Nhà của Tiểu Mẫn. Nữ diễn viên U50 được khen trẻ đẹp và quyến rũ hơn kể từ khi hò hẹn với "phi công trẻ".

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