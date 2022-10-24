Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng

Dư án phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia đóng chính của Thành Nghị ngay từ khi công bố thông tin diễn viên đã sớm trở thành bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, đoàn làm phim Liên Hoa Lâu cũng đã tung ra poster chính thức của các nhân vật, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, netizen còn phát hiện ra một chi tiết ở phần giới thiệu phim, dự án Liên Hoa Lâu cũng được đổi từ hạng mục phim chiếu mạng chuyển sang phim sẽ được phát sóng trên cả đài truyền hình.

Được biết, Liên Hoa Lâu là dự án được đầu tư khủng trước sự hợp tác của hai ông chủ lớn là Hoan Thụy Thế Kỷ và IQIYI. Với kinh phí đầu tư dồi dào, chất lượng của Liên Hoa Lâu được khán giả hết lòng chờ đợi. Nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện của nam chính Lý Liên Hoa (Thành Nghị đảm nhận). Năm xưa y có tên Lý Tương Di, là một môn chủ nổi danh tuổi trẻ tài cao. Trong một lần giao chiến cùng giáo chủ Ma Giáo, Lý Tương Di bỗng dưng mất tích, mặc dù không tìm ra tung tích nhưng người đời vẫn luôn ca ngợi và ngưỡng mộ y như một giai thoại.

Hơn 10 năm sau, cái tên Lý Liên Hoa bắt đầu xuất hiện trong giới giang hồ và thu hút sự chú ý của không ít người. Hắn là người vô cùng bí ẩn, hành tung cực kỳ khó đoán, được biết đến là chủ nhân y quán Liên Hoa Lâu, được xưng tụng là thần y với năng lực đặc biệt, có thể cải tử hoàn sinh, cứu người chết sống lại. Thế nhưng người ta lại không biết thực chất Lý Liên Hoa chẳng biết tý y thuật nào, lại còn rất thích xen vào các vụ án kỳ lạ chốn giang hồ. Liệu Lý Liên Hoa có phải cũng chính là Lý Tương Di, vì sao y lại biến đổi nhiều đến như vậy?

Trong thời gian còn ghi hình, những tạo hình của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu không ít lần gây sốt vì quá đẹp và hợp với nam diễn viên. Vào vai một thần y, Thành Nghị được đánh giá là hợp vai khi sở hữu gương mặt thanh thoát, vóc dáng hợp cổ trang cùng lối diễn xuất được đánh giá cao.

Bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị hiện vừa kết thúc giai đoạn ghi hình và tổ chức lễ đóng máy, dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2023.