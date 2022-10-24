Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 24/10/2022 15:36

Drama Liên Hoa Lâu mới đây vừa tung poster chính thức của dàn cast, bên cạnh đó hạng mục của phim cũng được thay đổi gây chú ý từ khán giả.

Dư án phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia đóng chính của Thành Nghị ngay từ khi công bố thông tin diễn viên đã sớm trở thành bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, đoàn làm phim Liên Hoa Lâu cũng đã tung ra poster chính thức của các nhân vật, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1

Bên cạnh đó, netizen còn phát hiện ra một chi tiết ở phần giới thiệu phim, dự án Liên Hoa Lâu cũng được đổi từ hạng mục phim chiếu mạng chuyển sang phim sẽ được phát sóng trên cả đài truyền hình. 

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Được biết, Liên Hoa Lâu là dự án được đầu tư khủng trước sự hợp tác của hai ông chủ lớn là Hoan Thụy Thế Kỷ và IQIYI. Với kinh phí đầu tư dồi dào, chất lượng của Liên Hoa Lâu được khán giả hết lòng chờ đợi. Nội dung phim chủ yếu xoanh quanh câu chuyện của nam chính Lý Liên Hoa (Thành Nghị đảm nhận). Năm xưa y có tên Lý Tương Di, là một môn chủ nổi danh tuổi trẻ tài cao. Trong một lần giao chiến cùng giáo chủ Ma Giáo, Lý Tương Di bỗng dưng mất tích, mặc dù không tìm ra tung tích nhưng người đời vẫn luôn ca ngợi và ngưỡng mộ y như một giai thoại. 

Hơn 10 năm sau, cái tên Lý Liên Hoa bắt đầu xuất hiện trong giới giang hồ và thu hút sự chú ý của không ít người. Hắn là người vô cùng bí ẩn, hành tung cực kỳ khó đoán, được biết đến là chủ nhân y quán Liên Hoa Lâu, được xưng tụng là thần y với năng lực đặc biệt, có thể cải tử hoàn sinh, cứu người chết sống lại. Thế nhưng người ta lại không biết thực chất Lý Liên Hoa chẳng biết tý y thuật nào, lại còn rất thích xen vào các vụ án kỳ lạ chốn giang hồ. Liệu Lý Liên Hoa có phải cũng chính là Lý Tương Di, vì sao y lại biến đổi nhiều đến như vậy? 

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 6

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 7

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 8

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 9

Trong thời gian còn ghi hình, những tạo hình của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu không ít lần gây sốt vì quá đẹp và hợp với nam diễn viên. Vào vai một thần y, Thành Nghị được đánh giá là hợp vai khi sở hữu gương mặt thanh thoát, vóc dáng hợp cổ trang cùng lối diễn xuất được đánh giá cao. 

Liên Hoa Lâu chính thức tung poster các nhân vật, bất ngờ thay đổi một chi tiết khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 10

Bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị hiện vừa kết thúc giai đoạn ghi hình và tổ chức lễ đóng máy, dự kiến sẽ được lên sóng trong năm 2023. 

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

Liệu Dương Mịch và Thành Nghị có "nên duyên" được trong dự án cổ trang Hoàng Hậu Của Ta?

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Liên Hoa Lâu poster Liên Hoa Lâu phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Thành Nghị được khen hết lời trong phim mới nhưng nhan sắc thế này fan không biết nên khóc hay nên cười

Chỉ với chiếc áo lông trắng, Thành Nghị khoe trọn nét đẹp cực phẩm, khí chất vương giả không hề tầm thường trong Liên Hoa Lâu

Chỉ với chiếc áo lông trắng, Thành Nghị khoe trọn nét đẹp cực phẩm, khí chất vương giả không hề tầm thường trong Liên Hoa Lâu

Trần Đô Linh khoe vẻ đẹp thanh thuần, khí chất ngút ngàn trong loạt ảnh đóng máy 'Liên Hoa Lâu'

Trần Đô Linh khoe vẻ đẹp thanh thuần, khí chất ngút ngàn trong loạt ảnh đóng máy 'Liên Hoa Lâu'

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI