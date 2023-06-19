Lâm Canh Tân 'gây bão' với vẻ ngoài trẻ trung, dân tình nóng lòng chờ 'Dữ Phượng Hành' lên sóng

Sao quốc tế 19/06/2023 15:30

Sau khi Dữ Phượng Hành đóng máy, Lâm Canh Tân tiếp tục nhập đoàn phim mới, song song với việc tham gia các hoạt động của nhãn hàng mà mình đang làm đại diện.

Mới đây, Lâm Canh Tân đã đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân của mình khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao. Trong đó, nam diễn viên gây sốt với vóc dáng nổi bật, việc để tóc mái thưa giúp anh "ăn gian" tuổi một cách ngoạn mục. 

Ngay sau đó, bộ ảnh mới của Lâm Canh Tân "gây bão" trên Weibo, anh nhận được nhiều lời khen vì sự trẻ trung ở độ tuổi U40. Đặc biệt, nhiều người cảm thấy tò mò, sẽ ra sao nếu Lâm Canh Tân giữ nguyên tạo hình này đứng bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh trong dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành.

Lâm Canh Tân 'gây bão' với vẻ ngoài trẻ trung, dân tình nóng lòng chờ 'Dữ Phượng Hành' lên sóng - Ảnh 1Lâm Canh Tân 'gây bão' với vẻ ngoài trẻ trung, dân tình nóng lòng chờ 'Dữ Phượng Hành' lên sóng - Ảnh 2

Trước đó, phía sản xuất của bộ phim Dữ Phượng Hành bất ngờ tung poster toàn bộ nhân vật lại càng khiến dân tình cho rằng ngày phim lên sóng không còn xa. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh từ poster đầu cho đến lần này đều rất xinh đẹp. Nàng tiểu hoa diện trang phục màu xanh nhã nhặn, tuy nhiên thiết kế khá cầu kỳ với phần cổ đổ, để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Khí chất của nhân vật Thẩm Ly cũng được Triệu Lệ Dĩnh thể hiện một cách hoàn hảo. Nét mặt, ánh mắt đầy kiên định của nhân vật Thẩm Ly khiến chỉ mới xem poster thôi cũng đang mê mệt.

Lâm Canh Tân 'gây bão' với vẻ ngoài trẻ trung, dân tình nóng lòng chờ 'Dữ Phượng Hành' lên sóng - Ảnh 3Lâm Canh Tân 'gây bão' với vẻ ngoài trẻ trung, dân tình nóng lòng chờ 'Dữ Phượng Hành' lên sóng - Ảnh 4

Trong khi đó, tạo hình trong poster mới của nam chính Hành Chỉ do Lâm Canh Tân thủ vai lại nhận về không ít lời bàn luận bởi biểu cảm buồn man mác. Tương tự tạo hình ở poster trước, lần này Lâm Canh Tân diện một bộ trang phục trắng toát ra khí chất thần tiên.

Lâm Canh Tân 'gây bão' với vẻ ngoài trẻ trung, dân tình nóng lòng chờ 'Dữ Phượng Hành' lên sóng - Ảnh 5

Dữ Phượng Hành là tác phẩm phim đánh dấu sự tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương Vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.  

Mặc dù chưa hề có thông tin về việc Dữ Phượng Hành sẽ lên sóng, nhưng chỉ những poster "nhá hàng" được tung ra cũng đủ khiến cộng đồng mọt phim Trung háo hức, mong chờ.

 

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng khiến khán giả luôn hết lòng ngóng đợi. Mới đây, đoàn phim bất ngờ bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng khiến netizen phấn khích.

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