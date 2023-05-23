Lâm Canh Tân hội ngộ Trịnh Gia Dĩnh sau 12 năm kể từ Bộ Bộ Kinh Tâm: Nhan sắc như chưa hề có cuộc chia ly

Cuộc hội ngộ sau 12 năm của cả 2 gây sốt mạng xã hội.
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Tài tử Trịnh Gia Dĩnh và Lâm Canh Tân đã tái hợp trong một khoảnh khắc đáng chú ý và gây sốt trên mạng xã hội vào ngày 22/5 vừa qua. Trong quá khứ, hai ngôi sao này từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm cách đây 12 năm, bên cạnh Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long.
Cuộc hội ngộ của cả 2 khiến người ta nhớ về tác phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm, bô phim đã từng làm mưa làm gió cũng như nên duyên cho cặp đôi chính Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long. Hiện tại, dường như thời gian không lấy đi quá nhiều đường nét trên gương mặt của 2 các A Ca.
Ngay cả sau nhiều năm, bộ phim vẫn được coi là một bộ phim huyền thoại với nhiều khán giả tìm kiếm lại. Trên Weibo cá nhân của diễn viên Trịnh Gia Dĩnh, anh đã chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ông và Lâm Canh Tân gặp nhau, đặc biệt, hình ảnh này được khán giả khen ngợi vì họ trông rất trẻ trung và phong độ.
Trên Weibo cá nhân của diễn viên Trịnh Gia Dĩnh có bài đăng với nội dung: "Thập tứ đệ, 9 năm rồi không gặp, đệ vẫn chẳng thay đổi gì! Ý anh nói nói đương nhiên không phải vẻ bề ngoài rồi”.
Nhớ lại dàn cast Bộ Bộ Kinh Tâm 12 năm trước đây, hầu hết các diễn viên giờ đây đều đã có gia đình nhỏ và hạnh phúc viên mãn. Chỉ riêng Lâm Canh Tân giờ đây vẫn lẻ bóng.