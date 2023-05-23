Lâm Canh Tân hội ngộ Trịnh Gia Dĩnh sau 12 năm kể từ Bộ Bộ Kinh Tâm: Nhan sắc như chưa hề có cuộc chia ly

Tài tử Trịnh Gia Dĩnh và Lâm Canh Tân đã tái hợp trong một khoảnh khắc đáng chú ý và gây sốt trên mạng xã hội vào ngày 22/5 vừa qua. Trong quá khứ, hai ngôi sao này từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm cách đây 12 năm, bên cạnh Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long.

Trịnh Gia Dĩnh khi anh đã ở độ tuổi U60 nhưng vẫn không “lép vế” trước đàn em, bên cạnh đó nhiều người cũng chú ý đến màu tóc mới của thập tứ A Ca

Cuộc hội ngộ của cả 2 khiến người ta nhớ về tác phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm, bô phim đã từng làm mưa làm gió cũng như nên duyên cho cặp đôi chính Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long. Hiện tại, dường như thời gian không lấy đi quá nhiều đường nét trên gương mặt của 2 các A Ca.