Mới đây, hôm 5/8, TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn) đã chia sẻ bức ảnh kỷ niệm 14 năm thành lập công ty (6/8/2009-6/8/2023), 4 thế hệ của Thời Đại Phong Tuấn cũng cùng nhau hội ngộ trong một khung hình. Đáng chú ý, dù là thế hệ lứa 1999, 3 thành viên của nhóm TFBOYS lại được "chểm chệ" xuất hiện ở hàng đầu tiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, nhiều người còn liên tưởng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chính là thế hệ bô lão của Thời Đại Phong Tuấn.

Ảnh kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình

TF Entertainment - Công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh là công ty giải trí nhận đào tạo các thực tập sinh, hay còn được gọi là "TF Gia Tộc" (TF Family). Dù được biết đến là công ty quản lý của nhóm nhạc đình đám TFBOYS, Thời Đại Phong Tuấn lại là công ty giải trí bị "ném đá" nhiều nhất mọi thời đại bởi khả năng quản lý "trời ơi đất hỡi" bóc lột sức lao động hay chèn ép nghệ sĩ quá mức. Thời Đại Phong Tuấn cũng không ít lần bị khán giả và người hâm mộ TFBOYS tố bóc lột sức lao động các thành viên bởi lịch trình dày đặc, đãi ngộ không tốt,...