Kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình

Dù được biết đến là công ty quản lý của nhóm nhạc đình đám TFBOYS, Thời Đại Phong Tuấn lại là công ty giải trí bị 'ném đá' nhiều nhất mọi thời đại.
- TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8
- TFBOYS tung poster nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm', người hâm mộ vỡ òa cảm xúc
Mới đây, hôm 5/8, TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn) đã chia sẻ bức ảnh kỷ niệm 14 năm thành lập công ty (6/8/2009-6/8/2023), 4 thế hệ của Thời Đại Phong Tuấn cũng cùng nhau hội ngộ trong một khung hình. Đáng chú ý, dù là thế hệ lứa 1999, 3 thành viên của nhóm TFBOYS lại được "chểm chệ" xuất hiện ở hàng đầu tiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, nhiều người còn liên tưởng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chính là thế hệ bô lão của Thời Đại Phong Tuấn.
TF Entertainment - Công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh là công ty giải trí nhận đào tạo các thực tập sinh, hay còn được gọi là "TF Gia Tộc" (TF Family). Dù được biết đến là công ty quản lý của nhóm nhạc đình đám TFBOYS, Thời Đại Phong Tuấn lại là công ty giải trí bị "ném đá" nhiều nhất mọi thời đại bởi khả năng quản lý "trời ơi đất hỡi" bóc lột sức lao động hay chèn ép nghệ sĩ quá mức. Thời Đại Phong Tuấn cũng không ít lần bị khán giả và người hâm mộ TFBOYS tố bóc lột sức lao động các thành viên bởi lịch trình dày đặc, đãi ngộ không tốt,...
TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn). Trải qua sự tuyển chọn gắt gao giữa các thực tập sinh, cuối cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ đã chính thức là thành viên của nhóm nhạc.
Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á. Trải qua 4 năm hoạt động, TFBOYS đã gặt hái vô số thành công, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn là thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore…
Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.