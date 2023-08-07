Kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình

Sao quốc tế 07/08/2023 10:29

Dù được biết đến là công ty quản lý của nhóm nhạc đình đám TFBOYS, Thời Đại Phong Tuấn lại là công ty giải trí bị 'ném đá' nhiều nhất mọi thời đại.

Mới đây, hôm 5/8, TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn) đã chia sẻ bức ảnh kỷ niệm 14 năm thành lập công ty (6/8/2009-6/8/2023), 4 thế hệ của Thời Đại Phong Tuấn cũng cùng nhau hội ngộ trong một khung hình. Đáng chú ý, dù là thế hệ lứa 1999, 3 thành viên của nhóm TFBOYS lại được "chểm chệ" xuất hiện ở hàng đầu tiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, nhiều người còn liên tưởng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chính là thế hệ bô lão của Thời Đại Phong Tuấn. 

Kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình - Ảnh 1
Ảnh kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình 

TF Entertainment - Công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh là công ty giải trí nhận đào tạo các thực tập sinh, hay còn được gọi là "TF Gia Tộc" (TF Family). Dù được biết đến là công ty quản lý của nhóm nhạc đình đám TFBOYS, Thời Đại Phong Tuấn lại là công ty giải trí bị "ném đá" nhiều nhất mọi thời đại bởi khả năng quản lý "trời ơi đất hỡi" bóc lột sức lao động hay chèn ép nghệ sĩ quá mức. Thời Đại Phong Tuấn cũng không ít lần bị khán giả và người hâm mộ TFBOYS tố bóc lột sức lao động các thành viên bởi lịch trình dày đặc, đãi ngộ không tốt,...    

Kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình - Ảnh 2
Dù là thế hệ F4 của TF Gia Tộc, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ lại được "chểm chệ" xuất hiện ở hàng đầu tiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú

TFBOYS (viết tắt của The Fighting Boys, tiếng Việt: Những chàng trai chiến binh), là nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi TF Entertainment (Thời Đại Phong Tuấn). Trải qua sự tuyển chọn gắt gao giữa các thực tập sinh, cuối cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ đã chính thức là thành viên của nhóm nhạc.   

Kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình - Ảnh 3

Kỷ niệm 14 năm thành lập Thời Đại Phong Tuấn, 4 thế hệ cùng hội ngộ trong một khung hình - Ảnh 4
3 thành viên nhóm TFBOYS - nhóm nhạc nam nhí đình đám, "gà cưng" của công ty Thời Đại Tuấn Phong

Kể từ khi ra mắt, chỉ trong vòng 1 năm, TFBOYS đã trở thành một trong những nhóm nhạc nhí nổi tiếng nhất Trung Quốc với ca khúc "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân". "Cẩm nang tôi luyện thanh xuân" cũng chính là bài hát đưa 3 sao nhí sinh năm 1999 vang danh toàn châu Á. Trải qua 4 năm hoạt động, TFBOYS đã gặt hái vô số thành công, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn là thanh xuân của nhiều thế hệ ở các quốc gia lân cận như Việt Nam, Malaysia, Singapore…  

Từ năm 2017, 3 thành viên của TFBOYS theo đuổi con đường solo và các hoạt động cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. 

 

3 thành viên TFBOYS hoá 'cậu ấm' vương giả trước thềm concert khiến fan hâm mộ đổ đứ đừ

3 thành viên TFBOYS hoá 'cậu ấm' vương giả trước thềm concert khiến fan hâm mộ đổ đứ đừ

Đêm nhạc tại sân vận động Tây An là sự kiện kỷ niệm 10 năm của nhóm nhạc TFBOYS khiến fan hâm mộ vô cùng chờ đón.

Xem thêm
Từ khóa:   TFBOYS sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

3 thành viên TFBOYS hoá 'cậu ấm' vương giả trước thềm concert khiến fan hâm mộ đổ đứ đừ

3 thành viên TFBOYS hoá 'cậu ấm' vương giả trước thềm concert khiến fan hâm mộ đổ đứ đừ

TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8

TFBOYS tung loạt poster chưa từng công bố, nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm' đêm 6/8

TFBOYS tung poster nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm', người hâm mộ vỡ òa cảm xúc

TFBOYS tung poster nhá hàng concert 'Hẹn ước 10 năm', người hâm mộ vỡ òa cảm xúc

Xôn xao một đêm nhạc của TFBOYS có giá vé bằng cả căn nhà, săn vé 'khó hơn cả kỳ thi đại học'

Xôn xao một đêm nhạc của TFBOYS có giá vé bằng cả căn nhà, săn vé 'khó hơn cả kỳ thi đại học'

Nhóm TFBOYS chính thức công bố khởi động concert 10 năm

Nhóm TFBOYS chính thức công bố khởi động concert 10 năm

Dương Tử lộ bằng chứng hẹn hò với sao nam 'kém tuổi' của TFBOYS khiến dân tình xôn xao

Dương Tử lộ bằng chứng hẹn hò với sao nam 'kém tuổi' của TFBOYS khiến dân tình xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 51 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 51 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn