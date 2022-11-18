Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên'

Sao quốc tế 18/11/2022 15:51

Bước sang tuổi 73, Phan Nghinh Tử vẫn khiến người ta chú ý đến với nhan sắc không tuổi, "trẻ mãi không già", cứ ngỡ chỉ vừa sang tuổi tứ tuần.

Nói đến nữ diễn viên đảm nhận thành công nhân vật Võ Tắc Thiên đình đám của làng phim ảnh Trung Quốc phải nhắc đến Phan Nghinh Tử. Nữ diễn viên sinh năm 1949 được khán giả gọi với biệt danh là "Võ Tắc Thiên kinh điển nhất màn ảnh" bởi diễn xuất xuất thần, ngoại hình tương xứng với nhân vật. 

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 1
Phan Nghinh Tử nổi tiếng với khán giả Việt qua vai diễn Võ Tắc Thiên.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 73, Phan Nghinh Tử vẫn luôn là cái tên khiến người khác chú ý vì nhan sắc "trẻ mãi không già". Mới đây, nữ nghệ sĩ đã cập nhật loạt ảnh mới trên Weibo nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Cụ thể, nữ diễn viên đăng ảnh chụp tại biển kèm dòng chia sẻ: "Vì dịch bệnh nên lâu rồi tôi không được ra biển! Buổi trưa nắng gắt thế này, gió nhẹ mát thổi vi vu, mặt nước êm đềm, khiến người ta thấy sảng khoái".

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 2

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 3
Nữ diễn viên đội mũ lưỡi trai, diện áo phông mix với áo yếm màu cam rất trẻ trung.

Bài đăng nhanh chóng nhận về lượt tương tác "khủng" trên từ cộng đồng mạng, ai nấy đều phải trầm trồ vì diện mạo trẻ trung không khác gì chỉ mới vào tuổi tứ tuần của Phan Nghinh Tử. "Cận kề" tuổi 80 nhưng làn da Nghinh Tử vẫn căng bóng, mịn màng dù có dấu vết bởi thời gian. Giới truyền thông xứ Trung cùng công chúng cảm thấy trầm trồ và thán phục trước khả năng "níu kéo tuổi xuân" thượng thừa của nữ diễn viên gạo cội.Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 4

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 5

Phan Nghinh Tử sinh năm 1949, từng là diễn viên viên nổi tiếng. Bà tham gia diễn xuất trong các bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp năm 1984, Võ Tắc Thiên năm 1985, Thái Bình Công Chúa năm 1985.

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 6

Về phong cách thời trang, Phan Nghinh Tử thường ăn mặc trẻ trung, nhiều lần gây tranh cãi vì "cưa sừng làm nghé". Nữ diễn viên không bận tâm các ý kiến chê bai phong cách, luôn chọn trang phục, trang điểm theo sở thích bản thân.

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 7

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 8

Về bí quyết giữ gìn nhan sắc "trẻ mãi không già", nữ diễn viên cho biết bản thân tập gym đều đặn 5 lần/tuần để giữ gìn body săn chắc. Mỗi ngày, Phan Nghinh Tử cũng thường xuyên uống nước trái cây để bổ sung vitamin. Bà ăn kiêng và uống nhiều nước.

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 9

Phan Nghinh Tử lựa chọn cuộc sống độc thân sau khi ly hôn chồng cũ vào năm 1980. Nữ diễn viên luôn giữ cho mình được tinh thần lạc quan, diễn viên cho biết ở nhà, bà thường tụng kinh niệm Phật, cuộc sống thanh thản, vui vẻ.

Không tin nổi với nhan sắc tuổi 73 của 'Võ Tắc Thiên' Phan Nghinh Tử, đây đích thị là người phụ nữ bị 'thời gian bỏ quên' - Ảnh 10

Nữ nghệ sĩ hiện sống ở Hong Kong, hai năm qua bà ít xuất hiện công khai vì dịch Covid-19. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thi thoảng cập nhật những hình ảnh đời thường của bản thân và viết về phương pháp dưỡng sinh.

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