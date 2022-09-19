Võ Tắc Thiên kinh điển từng khuấy đảo màn ảnh ở tuổi 73 vẫn khiến khán giả ngã ngửa khi nhìn nhung nhan

Mới đây, truyền thông Đài Loan đồng loạt đăng tải hình ảnh của Phan Nghinh Tử . Ở tuổi 73, nàng " Võ Tắc Thiên " nổi tiếng màn ảnh khiến khán giả trầm trồ vì diện mạo trẻ trung không khác gì phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Ở tuổi ngoài 70 nhưng Phan Nghinh Tử vẫn năng nổ hoạt động nghệ thuật. Trên tran cá nhân, nữ nghệ sĩ cũng thường cập nhật hình ảnh mới của mình. Những bức ảnh của bà luôn nhận rất nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước diện mạo của Phan Nghinh Tử dù cô đã ở tuổi U70.

Theo chia sẻ của người đẹp 73 tuổi, bà duy trì việc tập thể dục đều đặn với tần suất đến phòng tập là 5 lần/tuần để chạy và tập tạ 1 tiếng. Nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên uống nước trái cây để bổ sung vitamin. Bà ăn kiêng và uống nhiều nước. Hơn thế, Phan Nghinh Tử cũng chăm da rất kỹ và gần như chưa từng bỏ quên chuyện này.

Cũng nhờ có chế độ sinh hoạt này mà Phan Nghinh Tử bảo toàn được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Ở tuổi 73, bà sở hữu vóc dáng đáng mơ ước mà thậm chí những phụ nữ 30 hay 40 tuổi chưa chắc có được.

Đóa hoa kiêu hãnh của màn ảnh Hồng Kông

Sinh ra tại Tô Châu song từ năm 8 tuổi, Phan Nghinh Tử đã cùng gia đình đến sinh sống tại Hồng Kông. Mảnh đất Hương cảng cũng chính là nơi ươm mầm cho giấc mơ trở thành diễn viên của thiếu nữ sinh năm 1949. Với niềm đam mê cháy bóng cho môn nghệ thuật thứ 7, bà đã đăng ký lớp đào tạo diễn xuất của Thiệu Thị Huynh Đệ và nhanh chóng đầu quân cho hãng phim danh tiếng này.

Năm 1963, khi mới là thiếu nữ 14, Phan Nghinh Tử đã góp mặt trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đà. Tuy nhiên, vai diễn mờ nhạt của bà không được chú ý. Cùng năm, mỹ nhân họ Phan cũng được dịp xuất hiện trong Thất Tiên Nữ với hình ảnh Tam tiên nữ xinh xắn, đáng yêu. Thế rồi, thành công của bộ phim khiến Phan Nghinh Tử được nhiều khán giả chú ý, yêu mến hơn. Cũng nhờ bàn đạp từ Thất Tiên Nữ, nghệ sĩ gạo cội này lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm như: Đại túy hiệp, Biên thành tam hiệp, Độc tí đao, Nguyệt dạ trảm, Long hình bát kiếm, Giang hồ tâm nữ hiệp, Đại phá Bạch Liên Giáo, Ngọc diện hiệp…

Ở độ tuổi xuân sắc, mỗi lần Phan Nghinh Tử xuất hiện trên màn ảnh là mỗi lần mỹ nhân Tô Châu khiến khán giả mê mẩn với nhan sắc ngày một duyên dáng, xinh đẹp đến mê hoặc. Vào những năm 1960, vẻ ngoài “chim sa cá lặn” của Phan Nghinh Tử không chỉ giúp bà phù hợp với tạo hình cổ trang mà còn khiến nhiều khán giả mê đắm, say sưa. Bà trở thành nàng thơ của biết bao tác phẩm ăn khách và niềm khao khát của không ít đàn ông xứ Cảng thơm.

Từ bỏ hào quang để sống bên người đàn ông từng là tất cả

Cứ ngỡ mỹ nhân ấy mãi là bông hoa kiêu hãnh, rực rỡ và tự do, thế nhưng, khi đang gặt hái được những thành công ngoạn mục trong điện ảnh, bà lại rơi vào lưới tình với Trần Hồng Liệt, nam diễn viên nổi danh nhờ những vai phản diện nổi tiếng những năm 1960 - 1980. Họ gặp nhau trên phim trường Chiếc ô đen trắng (1971) rồi nhanh chóng bị cuốn hút bởi đối phương. Không chỉ trở thành một cặp diễn viên ăn ý trên màn ảnh, ở ngoài đời, Phan Nghinh Tử và Trần Hồng Liệt cũng vô cùng tâm đầu ý hợp.

Tình yêu của cặp sao mãnh liệt và sâu đậm đến mức sau ba năm hẹn hò, cả hai đã quyết định dọn về một nhà. Lúc ấy, sự nghiệp của Phan Nghinh Tử đang trên đỉnh cao danh vọng, cô được nhiều đạo diễn săn đón nồng nhiệt song nữ diễn viên đã quyết định từ chối những cơ hội đắt giá, lui về vun đắp gia đình, cuộc sống chỉ quanh quẩn bên một người đàn ông.

Kể từ khi lập gia đình, Trần Hồng Liệt bắt đầu nuôi chí lớn rồi quyết định mở công ty điện ảnh riêng để thực hiện những hoài bão ấp ủ bấy lâu. Lúc này, Phan Nghinh Tử trở thành một trợ thủ đắc lực cho chồng. Bà không chỉ lo toan, chu toàn từng việc nhỏ trong nhà mà còn hỗ trợ ông xã hết mình trong công việc. Thế nhưng, chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc của Phan Nghinh Tử sớm kết thúc và đổi lại bằng những sự thật khắc nghiệt của cuộc sống hôn nhân.

Dẫu là người vợ đảm, là mỹ nhân vạn người mê, minh tinh này vẫn chẳng níu giữ nổi sự chung thủy của Trần Hồng Liệt. Nam diễn viên bắt đầu tìm vui thú bên ngoài để rồi chẳng mấy chốc để lộ chuyện có bồ nhí, con riêng sau lưng vợ. Scandal tình ái của chồng khiến Phan Nghinh Tử gần như ngã qụy, mất hết niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Sau thời gian ngập ngụa trong men rượu, nữ diễn viên dứt khoát ly hôn, kết thúc 6 năm chung sống đủ mùi ngọt ngào lẫn tủi khổ, cay đắng.

Phan Nghinh Tử sống độc thân sau đổ vỡ hôn nhân. Những năm gần đây, bà quay quảng cáo, đóng một số phim truyền hình. Năm 2018, Phan Nghinh Tử tham gia phim "Ba Thanh truyện" cùng Phạm Băng Băng song tác phẩm này chưa được công chiếu vì vướng scandal trốn thuế của ngôi sao họ Phạm.

Ở tuổi U70, Phan Nghinh Tử khiến khán giả sửng sốt vì bảo toàn được nhan sắc. Dù sắc vóc đã có dấu hiệu tuổi tác nhưng không thể phủ nhận bà vẫn rất đẹp. Phan Nghinh Tử được coi là một trong những người đẹp bất lão của làng giải trí Cbiz.