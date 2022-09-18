Hôn nhân 20 năm của 'Tứ đại ác nhân' Trịnh Hạo Nam đổ vỡ

Sao quốc tế 18/09/2022 09:35

Trịnh Hạo Nam bị vợ đề nghị ly hôn. Trên truyền thông, ông cho biết nguyên nhân rạn nứt là do Bao Ái Linh có người đàn ông khác.

Ngày 15/9, Sina đưa tin Trịnh Hạo Nam chia sẻ cuộc hôn nhân thứ 2 của ông đã tan vỡ. Nam diễn viên khóc khi nói về vấn đề rạn nứt giữa mình và người vợ Bao Ái Linh. Vì kiến tiền nuôi gia đình Trịnh Hạo Nam rời nhà, sang Hong Kong, Trung Quốc Đại lục làm việc từ năm 2020. Kể từ đây, mối quan hệ của vợ chồng nam diễn viên xa cách, phát sinh mâu thuẫn.

Hôn nhân 20 năm của 'Tứ đại ác nhân' Trịnh Hạo Nam đổ vỡ - Ảnh 1

"Cuộc hôn nhân của tôi hiện tại không hạnh phúc. Tôi đã xa nhà hơn 16 tháng. Tháng 12 năm ngoái, mối quan hệ vợ chồng vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Trước lễ Giáng sinh, tôi về Malaysia thăm gia đình, nhưng Ái Linh và các con biến mất. Tôi gọi điện thoại, nhưng Ái Linh không nghe máy. Sau đó, luật sư của cô ấy liên hệ với tôi nói về chuyện ly hôn. Điều đó khiến tôi bị sốc",Trịnh Hạo Nam nói.

Hai năm qua, vì công việc, Trịnh Hạo Nam từ Malaysia sang Hong Kong làm việc. Gần đây, sau khi công việc hòm hòm, anh lập tức mua vé máy bay về quê. Tuy nhiên, khi về nhà, anh thấy nhà trống trơn, vợ đã đưa các con đi. Anh giải thích, sự xa cách địa lý khiến hai vợ chồng ngày càng mâu thuẫn quan điểm, cuối cùng chia tay.

Hôn nhân 20 năm của 'Tứ đại ác nhân' Trịnh Hạo Nam đổ vỡ - Ảnh 2

Trịnh Hạo Nam và vợ chung sống khoảng 20 năm, có hai con. Trước đó, năm 1991, anh kết hôn với một nữ võ sĩ Nhật Bản. Họ chung sống 4 năm rồi chia tay. Năm 2002, nam diễn viên bén duyên người vợ hiện tại - một phụ nữ Malaysia. Một thời, tài tử xa rời màn ảnh, tập trung kinh doanh tại quê vợ.

Trịnh Hạo Nam người Hong Kong, bước chân vào giới giải trí từ những năm 1980, đóng nhiều phim kinh điển và có không ít vai diễn ấn tượng trong Thần tình yêu số một, Thiên thần sa đọa 3, Kẻ săn người điên loạn, Người trong giang hồ 5, Người máu xanh... Hiện ở tuổi 58, diễn viên vẫn giữ được hình thể săn chắc. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ các video tập thể dục, cho thấy vóc dáng gọn gàng.

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