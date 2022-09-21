'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm'

Sao quốc tế 21/09/2022 14:45

Vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn của Lưu Hiểu Khánh được cho là sản phẩm của photoshop.

Tối 17/9, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ loạt ảnh tham dự một giải cầu lông. Ở tuổi U70, nữ diễn viên Võ Tắc Thiên vẫn trẻ trung, tràn đầy năng lượng, thoải mái khi tham gia các bộ môn thể thao cần nhiều sức khỏe.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm' - Ảnh 1

Trong các bức ảnh, Lưu Hiểu Khánh gây ấn tượng với làn da trắng mịn màng, đôi chân thon nhỏ cùng vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng nhận ra những bức ảnh trên là sản phẩm của photoshop.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm' - Ảnh 2

Lưu Hiểu Khánh bị chỉ ra việc bóp ảnh

Nữ diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi, song những bức ảnh chụp bà ở đời thật đã làm lộ rõ làn da lão hóa, không hề căng bóng như những bức ảnh được chia sẻ trên mạng.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm' - Ảnh 3

Ảnh thật của Lưu Hiểu Khánh

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm' - Ảnh 4
Lưu Hiểu Khánh với gương mặt cứng đờ.

Trước đó, trang Sina đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh chia sẻ ảnh kỷ niệm cùng Trịnh Minh Minh. Hai nghệ sĩ gạo cội được khen ngợi sở hữu nhan sắc trẻ hơn tuổi thật, thần thái sang trọng.

Tuy nhiên, một số khán giả để ý thấy trong bức ảnh của Lưu Hiểu Khánh phần tai của bà bị biến dạng, không chỉ mất lỗ tai mà hình dáng còn không bình thường. Cư dân mạng cho rằng Lưu Hiểu Khánh vì chỉnh sửa bức ảnh, muốn gương mặt thon gọn hơn mà làm mất cả những đường nét vốn có.

Nhiều netizens chê Lưu Hiểu Khánh vì chỉnh ảnh quá đà. Thậm chí, có người còn so sánh bà với Hoa hậu Hong Kong 1977 Chu Linh Linh.

Không lâu trước đây, Chu Linh Linh cũng tham gia vào một giải đấu cầu lông. Hoa hậu U70 gây ấn tượng với thân hình săn chắc, gương mặt rạng rỡ dù nhễ nhại mồ hôi. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm' - Ảnh 5

Chu Linh Linh

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực Lưu Hiểu Khánh, cho rằng việc photoshop các bức ảnh là cuộc sống riêng tư của mỗi người và không ảnh hưởng đến ai.

Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng với vai Võ Tắc Thiên. Bà diễn vai này khi đã 40 tuổi. Nhờ nhan sắc trẻ trung, Lưu Hiểu Khánh có thể đảm nhiệm vai Võ Hậu từ khi còn là thiếu nữ 16 tuổi đến khi hơn 80 tuổi. Với nhiều vai diễn thành công, Lưu Hiểu Khánh từng được mệnh danh là "quốc bảo Trung Hoa".

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