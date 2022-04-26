Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch đang khiến dân tình xuýt xoa trước vẻ đẹp không góc chết của mình.

Nhắc đến Cbiz, là nhắc đến những mỹ nhân sở hữu nhan sắc tựa như ''thiên thần''. CĐM còn nhận định một trong những lý do khiến họ có niềm đam mê với làng giải trí xứ Trung, một phần đến từ những khoảnh khắc xuất thần của các mỹ nhân như Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y hay xa hơn là Phạm Băng Băng.

Mới đây, có đến 2 đại mỹ nhân ra mắt loạt ảnh lung linh cùng một ngày. Đó chính là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba . Sẽ không có gì đáng nói nếu như hai người đẹp "vô tình" có nhiều điểm tương đồng trong bộ ảnh.

Nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cụ thể, cả hai người đẹp đều sử dụng kiểu tóc dài xoăn sóng đầy ngọt ngào. Tuy sở hữu phong cách thời trang tương đồng, nhưng có thể thấy Địch Lệ Nhiệt Ba có hơi hướng gợi cảm, quyến rũ còn đàn chị Dương Mịch e ấp trong chiếc váy màu hồng đầy nữ tính.

Nhan sắc đánh bại thời gian của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Netizen sau khi chứng kiến hình ảnh của cả hai mỹ nhân, dân tình đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp của cả 2 và cho biết rất khó để chọn ra ai là người nhỉnh hơn. Nếu như Dương Mịch cho thấy vẻ đẹp trẻ hơn so với tuổi thật, thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại thể hiện được thần thái cuốn hút, đúng chuẩn với danh xưng ''Mỹ Nhân Tân Cương''.

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