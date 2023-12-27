Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 27/12/2023 15:24

Vừa qua, người hâm mộ cặp đôi Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư có dịp 'rửa mắt' khi cả hai có hành động này trên phim trường.

Triệu Lộ Tư hiện tại đã bỏ túi rất nhiều tác phẩm, gây thương nhớ cho khán giả như Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thần Ẩn,... Mỗi dịp ra mắt một dự án, nữ diễn viên lại được dân tình 'đẩy thuyền' tích cực với các nam diễn viên đóng cặp trong phim, từ Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn, cho đến Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu và hiện tại là Vương An Vũ trong Thần Ẩn.

Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên - Ảnh 1
Mỗi dịp ra mắt một dự án, nữ diễn viên lại được dân tình 'đẩy thuyền' tích cực với các nam diễn viên đóng cặp trong phim

Thần Ẩn đang lên sóng nên trong khoảng thời gian này nên cặp đôi Vương An Vũ – Triệu Lộ Tư rất tích cực tham gia các sự kiện và tương tác cùng nhau, mọi động thái của họ đều được dân mạng soi kỹ, nghi vấn 'phim giả tình thật' cũng dần trở nên bùng nổ.

Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên - Ảnh 2
Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư được dân tình tích cực 'đẩy thuyền'.
Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên - Ảnh 3
Mọi động thái của họ đều được dân mạng soi kỹ, nghi vấn 'phim giả tình thật' cũng dần trở nên bùng nổ.

Mới đây, người hâm mộ cặp đôi đang tích cực truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh hậu trường trong Thần Ẩn. Theo đó, khi hai diễn viên thực hiện cảnh 'bế công chúa', Triệu Lộ Tư đã chủ động vòng tay qua cổ Vương An Vũ, nam diễn viên họ Vương cũng bình thản 'đón nhận' giống như đã quá quen thuộc. 

Sau khi quay xong, thay vì đặt Triệu Lộ Tư xuống đất thì nam thần họ Vương vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế bế Triệu Lộ Tư, rồi quay sang hỏi nhân viên: "Dép (của Triệu Lộ Tư) đâu?". Chính sự tinh tế, quan tâm của Vương An Vũ dành cho Triệu Lộ Tư nhận được vô số lời khen ngợi từ netizen, đặc biệt là fan couple của cả hai 'quắn quéo' không thôi. Bên cạnh đó, khán giả cũng hy vọng Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có thể hợp tác lần thứ 2 với phim hiện đại.

Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Cảnh Vương An Vũ bế Triệu Lộ Tư đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau.

 

Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên - Ảnh 5
Một khoảnh khắc tình tứ khác của Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư được ghi lại.
Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên - Ảnh 6
 Khán giả hy vọng Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ có thể hợp tác lần thứ 2 với phim hiện đại.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, cô rất được yêu thích tại Trung Quốc nhờ góp mặt trong những bộ phim gây bão như Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ, Yêu Em Từ Dạ Dày,...Vương An Vũ - nam diễn viên trẻ tuổi, trở thành hình mẫu của các chị em qua bộ phim tình cảm lãng mạn Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời. Chàng trai 25 tuổi sở hữu nét đẹp điển trai thư sinh cực thích hợp với các bộ phim thanh xuân. 

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