Khoảnh khắc Vương An Vũ ân cần tỉ mỉ chăm sóc Triệu Lộ Tư trên phim trường gây sốt, fan couple đứng ngồi không yên

Triệu Lộ Tư hiện tại đã bỏ túi rất nhiều tác phẩm, gây thương nhớ cho khán giả như Tinh Hán Xán Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thần Ẩn,... Mỗi dịp ra mắt một dự án, nữ diễn viên lại được dân tình 'đẩy thuyền' tích cực với các nam diễn viên đóng cặp trong phim, từ Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn, cho đến Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu và hiện tại là Vương An Vũ trong Thần Ẩn.

Mỗi dịp ra mắt một dự án, nữ diễn viên lại được dân tình 'đẩy thuyền' tích cực với các nam diễn viên đóng cặp trong phim

Thần Ẩn đang lên sóng nên trong khoảng thời gian này nên cặp đôi Vương An Vũ – Triệu Lộ Tư rất tích cực tham gia các sự kiện và tương tác cùng nhau, mọi động thái của họ đều được dân mạng soi kỹ, nghi vấn 'phim giả tình thật' cũng dần trở nên bùng nổ.