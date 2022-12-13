Điền Hi Vi là sao nữ nhận được nhiều sự quan tâm gần đây vì ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất ổn định. Mới đây, nhờ sự thành công của bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường , cô nàng đã trở nên nổi tiếng hơn hẳn và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Thế nhưng, những ngày gần đây, cái tên Điền Hi Vi liên tục được nhắc đến rầm rộ vì hành động "đá xéo" đàn anh, đàn chị trong nghề. Mới hôm trước giễu cợt lời nói của Trương Nghệ Hưng bị cộng đồng mạng cho ăn no "gạch đá" thì vừa mới đây Điền Hi Vi lại quay sang "đá xéo" Cúc Tịnh Y. Cụ thể, khi tạp chí GQ đưa ra câu hỏi: "Món đồ nào bắt buộc phải chuẩn bị khi đi thảm đỏ?", Điền Hi Vi đã trả lời: "Tóc giả cùng mẫu với mỹ nữ ngàn năm".

Nếu theo dõi Cbiz chắc hẳn ai cũng biết "mỹ nữ ngàn năm" là tên gọi người hâm mộ đặt cho Cúc Tịnh Y, ý chỉ nhan sắc 4.000 năm mới có một, hơn nữa cô cũng thường xuyên bị tố cáo sử dụng tóc giả trên phim trường. Việc Điền Hi Vi nhắc đến những chữ này chẳng khác nào công khai "đá đểu" đàn chị. Trong khi, ở những câu hỏi sau đó cùng là bẫy nhưng cô nàng lại biết trả lời một cách khôn khéo.

Đây không phải là lần đầu tiên Điền Hi Vi vướng vào ồn ào như thế này. Trước đây khi mới vào nghề, "bản sao Triệu Lộ Tư" cũng từng bị tố thảo mai, giả tạo, nhiều lần nhắc đến tên các ngôi sao khác để "cọ nhiệt". Năm ngoái, người đẹp cũng từng gây nhiều tranh cãi vì scandal cướp vai diễn của Lý Lan Địch.

Sau khi Khanh Khanh Nhật Thường lên sóng, với nét diễn tiến bộ, nhập vai tốt, Điền Hi Vi dần lấy lại tình cảm của khán giả, nhưng không ngờ "ngựa quen đường cũ", cô nàng lại đi theo con đường hắc hồng (sử dụng scandal để nổi tiếng).

Cách đây vài ngày, một tài khoản tự nhận là bạn cùng cấp 3 với Điền Hi Vi đứng lên tố cáo cô có quá khứ tai tiếng. Người đẹp thường xuyên bắt nạt bạn bè, làm nhiều hành động ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp, đổi nhiều bạn trai. Những người bị Điền Hi Vi bạo lực học đường đều gặp phải ám ảnh tâm lý.

Hiện những phát ngôn cố tình "đụng chạm" đàn anh, đàn chị trong nghề trong những lần phỏng vấn gần đây của Điền Hi Vi vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng. Trước hàng loạt lùm xùm, nữ diễn viên trẻ vẫn giữ im lặng.