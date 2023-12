Thế nhưng, những ngày gần đây, cái tên Điền Hi Vi liên tục được nhắc đến rầm rộ vì hành động "đá xéo" đàn anh, đàn chị trong nghề. Mới hôm trước giễu cợt lời nói của Trương Nghệ Hưng bị cộng đồng mạng cho ăn no "gạch đá" thì vừa mới đây Điền Hi Vi lại quay sang "đá xéo" Cúc Tịnh Y. Cụ thể, khi tạp chí GQ đưa ra câu hỏi: "Món đồ nào bắt buộc phải chuẩn bị khi đi thảm đỏ?", Điền Hi Vi đã trả lời: "Tóc giả cùng mẫu với mỹ nữ ngàn năm".