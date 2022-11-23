Điền Hi Vi - mỹ nhân mới nổi của làng phim ảnh Cbiz có gì đặc biệt mà khiến fan khen ngợi hết mực?

Thông tin về mỹ nhân mới nổi Điền Hi Vi nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, đang là một trong những nàng tiểu hoa sau 95 được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ thời gian này nhờ sự nổi tiếng bất ngờ của bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường. Không chỉ gây ấn tượng với khán giả nhờ màn diễn xuất ấn tượng, nhan sắc của mỹ nhân này cũng khiến fan tỏ ra thích thú. Điền Hi Vi - Ảnh: Internet Hầu hết mọi người khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của cô nàng, đều cho rằng nữ diễn viên thuộc tuýp bánh bèo, style công chúa dễ thương. Tuy nhiên, chứng kiến các tấm hình của Điền Hi Vi làm mẫu, không ít netizen tỏ ra bất ngờ trước nhan sắc quá đỗi quyến rũ đến chết người của cô nàng.

Không chỉ ghi điểm với gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn khiến dân tình trầm trồ với chiều cao lên tận 1m68. Nhờ lợi thế chiều cao mà khi đóng phim cùng các nam thần cao trên 1m80, trông khoảng cách giữa Điền Hi Vi và các bạn diễn rất vừa mắt. Điều này giúp nữ diễn viên dễ dàng tạo nên các phản ứng hóa học với bạn diễn nam,...

Bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường cô nàng đang đóng chính nói về thế giới hư cấu này được chia thành Cửu Xuyên, với Tân Xuyên mạnh nhất nắm quyền cai quản 8 xuyên còn lại. Từ đó mỗi năm các Xuyên phải cử ra 1 thiếu nữ hợp tuổi đến Tân Xuyên thành thân với các thiếu chủ . Điền Hi Vi trong phim Khanh Khanh Nhật Thường - Ảnh: Internet Lý Vi là nữ tử Tế Xuyên, ham ăn ham chơi nên không muốn lấy chồng nên cố gắng thể hiện bản thân thật tệ để được trả về nhà mẹ đẻ. Nhưng trớ trêu thay cô lại đúng độ Lục thiếu chủ Doãn Tranh và bị chàng rước về làm trắc phu nhân (vợ lẽ). Còn Lục thiếu chủ Doãn Tranh hiện lên là người ốm yếu, không màng quyền tranh cung đấu nhưng thực chất là phẫn trư ăn lão hổ, có hùng tâm tráng trí muốn làm việc lớn nên phải ẩn nhẫn chờ thời cơ. Lý Vi vô tâm vô phế về làm vợ Doãn Tranh đã gây ra rất nhiều trò gà bay chó sủa khiến chàng phát bệnh đau dạ dày . Liệu rằng sự thông minh của nàng có thể giúp Doãn Tranh đạt được thành tựu, được Xuyên chủ chú ý, trọng dụng hay không? Hai người là hai tính cách trái ngược, liệu có thể bổ sung cho nhau để tạo thành một tình yêu đẹp, một cặp vợ chồng đúng nghĩa?

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