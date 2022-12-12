Điền Hi Vi nhận về nhiều sự chỉ trích vì có hành vi không cợt nhả với đàn anh trong Cbiz

Sao quốc tế 12/12/2022 19:00

Điền Hi Vi có hành động được cho là đang chế giễu Trương Nghệ Hưng khiến fan phẫn nộ.

Điền Hi Vi dù có tuổi đời còn trẻ nhưng đã vướng vào vô số tin tức không hay. Cô bị mắng vì cọ nhiệt, mua bài marketing cho đến cướp vai diễn của Lý Lan Địch. Dù cho đã không ít lần xin lỗi netizen nhưng mới đây nữ diễn viên lại chứng nào tật nấy khi tự đưa bản thân vào rắc rối không đáng có. 

Điền Hi Vi nhận về nhiều sự chỉ trích vì có hành vi không cợt nhả với đàn anh trong Cbiz - Ảnh 1
Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, những phát ngôn của Vu Chính khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu. Nhưng riêng nhận xét này lại nhận được sự đồng tình. Lý do là vì, trong mắt đại bộ phận cư dân mạng, Triệu Lộ Tư và Điền Hi Vi đều chung một kiểu nâng cao danh tiếng.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn về câu hỏi sẽ từ bỏ điều gì về sân khấu, cô vừa cười vừa cho biết có thể bỏ cả sinh mạng.

Trước đó, Trương Nghệ Hưng từng có câu trả lời tương tự. Tuy nhiên, Điền Hi Vi đã nhắc lại câu nói của đàn anh với thái độ cười cợt, thiếu nghiêm túc. Ngay lập tức netizen xứ Trung cho rằng dù đùa nhưng hành vi cợt nhã của cô nàng khiến họ cảm nhận mỹ nhân này đang không dành sự tôn trọng cho người đàn anh. 

Điền Hi Vi nhận về nhiều sự chỉ trích vì có hành vi không cợt nhả với đàn anh trong Cbiz - Ảnh 2
Hành động khiến cô bị netizen chỉ trích - Ảnh: Internet

Sau sự việc, Điền Hi Vi cho biết không hiểu vì sao từ bỏ tất cả vì ước mơ lại bị cười nhạo. Ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng nói đỡ rằng những người nỗ lực vì ước mơ bằng bất cứ giá nào đều đáng tôn trọng. Tuy nam diễn viên họ Trương đã lên tiếng nhưng vụ việc vẫn gây tranh cãi. Điền Hi Vi cũng không tránh khỏi việc nhận về nhiều chỉ trích.

Điền Hi Vi nhận về nhiều sự chỉ trích vì có hành vi không cợt nhả với đàn anh trong Cbiz - Ảnh 3
Trương Nghệ Hưng - Ảnh: Internet

Điền Hi Vi sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh - một thành phố du lịch lớn của Trung Quốc. Đến năm 2016, cô vượt qua bài thi năng khiếu và nhập học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải chuyên ngành diễn xuất. Cô sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, lùm đồng điếu duyên dáng cùng nụ cười rạng rỡ đầy thu hút. Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của Điền Hi Vi được đánh giá là phù hợp với cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang. Từ khi ra mắt đến nay, cô nàng chủ yếu chăm chỉ đóng phim, ít khi tham gia các hoạt động ngoài lề khác như tham gia show tạp kỹ.

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