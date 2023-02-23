Hoãn ngày công chiếu, phim của Đặng Siêu và Tôn Lệ vẫn 'thất thu' trong cuộc chiến phòng vé

Bên cạnh đó, Trần Huy, - nhà sản xuất dự án, thừa nhận tình hình phòng vé hiện tại của Bóng bàn Trung Quốc ảm đạm, thấp hơn rất nhiều so với con số dự kiến. Ông cho biết tham vọng tạo ra tác phẩm về đề tài thể thao xuất sắc trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ của ê-kíp đã bị dập tắt hoàn toàn.

Vào ngày 23/2, trang Sina đưa tin, Bóng bàn Trung Quốc, bộ phim do vợ chồng Đặng Siêu và Tôn Lệ đóng chính có mức doanh thu phòng vé không như kỳ vọng sau khi tái phát hành. Cụ thể, bộ phim chỉ thu về vỏn vẹn 80 triệu NDT (11,6 triệu USD) sau 6 ngày công chiếu.

Tuy nhiên, theo QQ, Đặng Siêu là người chịu thiệt hại nặng nề nhất trước thất bại của "Bóng bàn Trung Quố"c. Anh đầu tư hơn 300 triệu NDT (43,5 triệu USD) để sản xuất dự án. Với tình hình phòng vé ế ẩm như hiện tại, nam diễn viên được dự đoán lỗ nặng. Bên cạnh đó, sự thất bại của dự án này còn ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Đặng Siêu. Anh bị nhận xét ngày càng tụt dốc, không còn thu hút khán giả khi nam diễn viên từng nằm trong top 6 ngôi sao phòng vé của showbiz Đại lục, cùng Từ Tranh, Hoàng Bột, Ngô Kinh, Thẩm Đằng và Vương Bảo Cường.

Trước đó, dự án phim "Bóng bàn Trung Quốc" dự định chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Bóng bàn Trung Quốc phải dời lịch sang mùng 3 vì gặp trục trặc trong việc xin cấp phép đổi tên. Sau một ngày mở bán, doanh thu chỉ đạt 1,45 triệu USD. Tính cả số vé đặt trước, phim chỉ thu về 5,8 triệu USD.

Vì doanh thu kém, nhà sản xuất quyết định rút Bóng bàn Trung Quốc khỏi mùa phim Tết, ấn định lịch chiếu mới vào giữa tháng 2. Song tình trạng ế ẩm của tác phẩm vẫn không được cải thiện, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Nội dung của Bóng bàn Trung Quốc được nhận xét kén người xem.

Tôn Lệ sinh năm 1982, là nữ diễn viên truyền hình có sức hút bậc nhất tại Trung Quốc. Cô đóng chính trong những bộ phim cổ trang kinh điển như Hậu cung Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của các giải thưởng truyền hình giá trị nhất Trung Quốc như Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên, Kim Ưng.

Đặng Siêu sinh năm 1979, cũng là ngôi sao hạng A tại Trung Quốc. Nam diễn viên là một trong những "ông hoàng phòng vé" ăn khách nhất. Anh còn tham gia vào nhiều chương trình giải trí hot như Keep Running và là nhà sản xuất phim tiếng tăm. Năm 2017, Đặng Siêu đã lên ngôi Ảnh đế Kim Kê lần thứ 31 với bộ phim Liệt nhật chước tâm.