Hết 'cọ nhiệt', Điền Hi Vi lại bị tố nói dối, làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức nhân viên đoàn phim không thèm chụp ảnh cùng

Sao quốc tế 17/12/2022 11:17

Điền Hi Vi những ngày gần đây liên tục dính liên hoàn phốt gây bất lợi cho sự nghiệp của mình.

Điền Hi Vi là sao nữ nhận được nhiều sự quan tâm gần đây vì ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất ổn áp. Trước đây, cô từng ghi dấu ấn với bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế. Nữ diễn viên được khen ngợi với nhan sắc ngọt ngào, khả ái cùng lối diễn được đánh giá là tự nhiên.

Hết 'cọ nhiệt', Điền Hi Vi lại bị tố nói dối, làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức nhân viên đoàn phim không thèm chụp ảnh cùng - Ảnh 1

Vừa qua, bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường do Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi đóng chính cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phim đã đưa tên tuổi 2 diễn viên chính đến gần hơn với khán giả.

Hết 'cọ nhiệt', Điền Hi Vi lại bị tố nói dối, làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức nhân viên đoàn phim không thèm chụp ảnh cùng - Ảnh 2

Nhưng đúng lúc đang nổi tiếng với hình tượng ngọt ngào thì Điền Hi Vi lại liên tục dính vào lùm xùm đời tư, từ phát ngôn gây tranh cãi, "đụng chạm" đồng nghiệp, bị tố bạo lực học đường, đi bài "giẫm" nhiều diễn viên khác, hay bán thảm trên mạng xã hội, bị tố cướp vai và thái độ ngôi sao...

Chưa dừng lại ở đó, mới đây lại tiếp tục bị tố có nhân cách không tốt, chảnh chọe từ khi chưa nổi tiếng. Được biết, phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế được quay ở Vũ Hán, Trung Quốc, mùa đông nhiệt độ chỉ từ 0-2 độ C, thế nhưng, Điền Hi Vi đến muộn, cả đoàn phải đợi đến hơn ba giờ đêm mới kết thúc công việc. Một nhân viên đoàn vô cùng tức giận nên đã thẳng thắn "bóc" thái độ làm việc cực kỳ thiếu chuyên nghiệp của Điền Hi Vi trên Weibo cá nhân. Chính vì thế, khi phim đóng máy, nhân viên này chụp hình với tất cả các diễn viên chính nhưng lại không chụp với Điền Hi Vi. 

Hết 'cọ nhiệt', Điền Hi Vi lại bị tố nói dối, làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức nhân viên đoàn phim không thèm chụp ảnh cùng - Ảnh 3

Hết 'cọ nhiệt', Điền Hi Vi lại bị tố nói dối, làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức nhân viên đoàn phim không thèm chụp ảnh cùng - Ảnh 4
Nhân viên này đăng hình với diễn viên chính Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế nhưng không có hình chụp cùng Điền Hi Vi kèm lời tố cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của nữ diễn viên . 

 

Không chỉ vậy, Điền Hi Vi dần mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả khi bị một blogger phát hiện cô nàng nói dối về gia cảnh của mình. Thật ra nữ diễn viên không sinh ra trong gia đình bình thường mà khá giàu có, bố của Điền Hi Vi thậm chí đầu tư cho công ty quản lí của con gái, giúp cô thu về không ít tài nguyên. Điền Hi Vi cũng rất hoạt ngôn nên thường xuyên tham gia các bữa tiệc của người trong ngành và được các nhà tài trợ yêu thích.

Hết 'cọ nhiệt', Điền Hi Vi lại bị tố nói dối, làm việc thiếu chuyên nghiệp đến mức nhân viên đoàn phim không thèm chụp ảnh cùng - Ảnh 5

Với vẻ bạch ngọt đáng yêu, Điền Hi Vi được dự đoán sẽ có được nhiều tài nguyên tốt trong tương lai. Đồng thời, cô cũng được cho là đối thủ tiềm năng cạnh tranh với các mỹ nhân như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân,…trong danh sách các tiểu hoa đán 9X. Thế nhưng, sau loạt tiếng xấu vừa qua, hình tượng ngây thơ, trong trẻo của cô giảm bớt trong mắt netizen.  

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