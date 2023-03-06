Hé lộ người tình mới của Thành Long: Nhan sắc xinh đẹp thuộc hàng top Cbiz

Sao quốc tế 06/03/2023 18:30

Thành Long gây chú ý khi công khai dàn diễn viên sắp sửa tham gia Thần Thoại 2.

Gần đây, các trang thông tin Trung Quốc đưa tin rằng bộ phim "Thần thoại 2" đang được quay tại Tân Cương với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Thành Long, Lý Thần, Trương Nghệ Hưng và Lý Trị Đình. Đặc biệt nhất khiến fan chú ý đến chính là sự góp mặt của mỹ nhân Tân Cương - Cổ Lực Na Trát

Hé lộ người tình mới của Thành Long: Nhan sắc xinh đẹp thuộc hàng top Cbiz - Ảnh 1
Thành Long và Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Cụ thể trong một đoạn video trên mạng xã hội đã lan truyền với cảnh quay đầu tiên của Cổ Lực Na Trát cưỡi ngựa trong bộ phim này. Một số nguồn tin cho biết cô sẽ đảm nhận vai chính, nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự chênh lệch tuổi tác giữa Thành Long (38 tuổi hơn Cổ Lực Na Trát) sẽ khiến cho việc đóng cặp của họ trở nên khó khăn hơn. Dẫu vậy, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức suy đoán và nội dung chính của phim vẫn đang được giấu kín. 

"Thần thoại 2" được đặt trong bối cảnh Tây Vực và kể về một câu chuyện tình xuyên thời gian và không gian giữa một tướng quân dũng mãnh, thiện chiến và một nàng công chúa. Trong phần đầu tiên của bộ phim công chiếu vào năm 2005, Thành Long và Kim Hee-Sun đóng vai chính và trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất của thời điểm đó.

Hé lộ người tình mới của Thành Long: Nhan sắc xinh đẹp thuộc hàng top Cbiz - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân sinh năm 1992 - Ảnh: Internet

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, là mỹ nhân nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Cô từng hẹn hò với tài tử Trương Hàn. Nữ diễn viên tham gia các dự án Trạch thiên ký, Đại Đường minh nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song (Dynasty Warriors).

Thành Long trở lại với bom tấn Thần Thoại 2 cùng với 2 người đẹp xứ Tân Cương

Thành Long trở lại với bom tấn Thần Thoại 2 cùng với 2 người đẹp xứ Tân Cương

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thần Thoại 2 đã âm thầm khai máy tại Tân Cương (Trung Quốc). Đáng chú ý là sự góp mặt của Thành Long cùng 2 mỹ nhân xứ Tân Cương là Na Trát và Bành Tiểu Nhiễm.

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