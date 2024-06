Hậu ly hôn Uông Phong, Chương Tử Di trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 45, cuộc sống bên 2 con khiến nhiều người ao ước

Chương Tử Di và Uông Phong kết hôn vào năm 2015. Họ đã có 2 con chung, 1 con trai và 1 con gái. Năm 2020, Chương Tử Di sinh con trai cho Uông Phong ở tuổi ngoài 40. Chia sẻ với truyền thông, Chương Tử Di cho biết giữa cô và chồng cũ không có tranh chấp hay tồn tại sự thất vọng, phản bội. Sau ly hôn, cả hai sẽ cùng nuôi dạy, chứng kiến sự trưởng thành của các con.

Sau hơn gần 1 năm, cả hai đều đã ổn định cuộc sống riêng. Trong khi rocker họ Uông vừa thông báo có bạn gái cách đây ít lâu, minh tinh 45 tuổi lại bận rộn với dự án mới và tận hưởng cuộc sống độc thân.

Trong bài đăng Weibo hôm 1.6, Chương Tử Di khoe loạt khoảnh khắc vui vẻ bên hai con (con gái 9 tuổi và con trai 4 tuổi) trong một chuyến dã ngoại. Nữ diễn viên chia sẻ các con luôn là mối quan tâm hàng đầu của cô.

Hai con của Chương Tử Di và Uông Phong hiện sống cùng mẹ. Dù đã chia tay, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc gia đình hai bên và nuôi dạy các con. Họ từng chia sẻ muốn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành, trở thành bậc cha mẹ đáng tin cậy.

Sau ly hôn, Chương Tử Di cũng tất bật với lịch trình quay phim Tương Viên Lộng (She’s Got No Name) của đạo diễn Trần Khả Tân. Phim vốn được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2015 nhưng mãi đến tháng 12.2023 mới chính thức khởi quay, một phần do đạo diễn kiên trì đợi minh tinh họ Chương gia nhập đoàn phim.

Nữ diễn viên sinh năm 1979 được xếp vào hàng "tứ đại Hoa đán" bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Người đẹp họ Chương nổi tiếng với những vai hành động đẹp mắt cùng lối diễn xuất tự nhiên. Không chỉ là một diễn viên xinh đẹp, Chương Tử Di còn tỏa sáng ở thị trường quốc tế.

Tương Viên Lộng là dự án phim đầu tiên của Chương Tử Di sau ly hôn. Ngoài vai nữ chính được giao cho nữ diễn viên 45 tuổi, tác phẩm còn có sự góp mặt của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử Quỳnh (vai khách mời)… Minh tinh 7X cùng đoàn phim vừa có lịch trình quảng bá tác phẩm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 diễn ra vào cuối tháng trước.

Trong lần trở lại sự kiện danh giá này, Chương Tử Di được ban tổ chức dọn trống thảm đỏ để một mình cô sải bước ở khu vực đặc biệt này và chiếm trọn spotlight trước hàng trăm ống kính. Trong lần tái xuất màn ảnh rộng, Chương Tử Di bày tỏ sự cảm kích khi nhìn lại chặng đường vừa qua với quá nhiều thay đổi nhưng đạo diễn Trần Khả Tân vẫn chờ đợi và chọn cô đóng vai nữ chính.