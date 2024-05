Chương Tử Di xuất hiện rạng rỡ tại LHP Cannes 2024, còn hưởng biệt đãi này trên thảm đỏ

Đồng hành cùng Chương Tử Di tại sự kiện còn có đạo diễn Trần Khả Tâm và dàn diễn viên của phim Tương Viên Lộng như Lôi Giai Âm, Dương Mịch, Đại Bằng, Lý Hiện, Thử Sa.

Bộ phim She's Got No Name (Tương Viên Lộng) có sự tham gia của Chương Tử Di nhận được sự quan tâm của khán giả tại LHP Cannes 2024 dù không tham gia tranh giải. Phim được xây dựng dựa trên một trong những vụ án giết người nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Vụ án diễn ra trong một con hẻm nhộn nhịp trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Thượng Hải thập niên 1940.

Bộ phim xoay quanh người vợ Chu Chiêm Thị (Chương Tử Di đóng) bị buộc tội chặt xác chồng mình. Vụ giết người đẩy Chu Chiêm Thị trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.Để đưa tác phẩm này lên màn bạc, đạo diễn Trần Khả Tân đã tiêu tốn gần 9 năm, từ quá trình khởi quay vào năm 2015.

Chương Tử Di hoạt động giải trí 25 năm, thành minh tinh quốc tế nhờ loạt phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương, Anh hùng, 2046, Nhất đại tông sư, Giờ cao điểm 2. Những năm gần đây, cô chưa có tác phẩm gây tiếng vang quốc tế. Năm 2021, người đẹp đóng phim truyền hình Thượng Dương Phú, nhận nhiều bình luận tiêu cực từ khán giả, với 5,6/10 điểm ở diễn đàn Douban.

Với bản thân Chương Tử Di, Tương Viên Lộng là một bước ngoặt, đánh dấu sự trở lại của cô với điện ảnh sau thời gian nghỉ ngơi giải quyết việc gia đình.