Uông Phong công khai 'tình mới kém 19 tuổi' hậu ly hôn với Chương Tử Di

Ngay sau đó, cư dân mạng liền tra ngay thông tin về người con gái này. Lý Xảo sinh năm 1990, nhỏ hơn bạn trai 19 tuổi. Cô đến từ Tân Cương, làm việc trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trước khi yêu Uông Phong, Lý Xảo đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và có một con gái. Cô còn từng đăng ký tham gia chương trình hẹn hò If You Are the One.

Năm ngoái, Lý Xảo trở nên nổi tiếng khi đăng tải những bức ảnh khoe nhan sắc trong lúc đang làm việc. Dưới phần bình luận, dân mạng gọi cô là "người tình trong mơ". Sohu cho biết Lý Xảo gây chú ý với gương mặt đẹp, đôi lông mày rậm, nhan sắc thậm chí sắc sảo hơn cả Chương Tử Di.