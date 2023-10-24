Hậu ly hôn với Uông Phong sau 8 năm chung sống, mối tình 'buồn' năm 25 tuổi của Chương Tử Di bất ngờ bị 'khơi lại'

Sao quốc tế 24/10/2023 13:50

Sau tin ly hôn với Uông Phong, mối tình của Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn vào năm 2006 được cư dân mạng xứ Trung "đào lại".

Là một trong những sao Hoa ngữ thành công và quyền lực nhất tại Hollywood, ngoài sự nghiệp đình đám, đời tư của Chương Tử Di cũng luôn là chủ đề bàn tán của người hâm mộ.

Vào ngày 23/10, Chương Tử Di lẫn Uông Phong đều đăng tải thông báo chính thức trên trang cá nhân, xác nhận họ đã đi đến quyết định này. Hai nghệ sĩ đưa ra văn bản có nội dung tương tự, nhấn mạnh sau 8 năm chung sống, họ quyết định "đường ai nấy đi" sau khi đã cùng cân nhắc, bàn bạc kỹ lưỡng. Trong tương lai, họ sẽ cùng nhau chăm sóc người thân trong gia đình, nuôi dạy các con, đồng hành cùng chúng suốt quá trình trưởng thành, trở thành bậc cha mẹ đáng tin cậy.

Họ cho rằng niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời không thể phán xét đúng sai và họ sẽ tìm cách khác nhau để phát triển tốt hơn. Dù ly hôn, cả hai vẫn không thay đổi tình yêu dành cho con cái. Khép lại thông báo, cặp sao nói họ đưa ra tuyên bố này để bảo vệ các con và gia đình cũng như tránh lãng phí nguồn lực công cộng. Họ cũng cho biết sẽ không phản hồi thêm về vấn đề này.

Hậu ly hôn với Uông Phong sau 8 năm chung sống, mối tình 'buồn' năm 25 tuổi của Chương Tử Di bất ngờ bị 'khơi lại' - Ảnh 1

Đặc biệt, sau tin ly hôn với Uông Phong, các blogger xứ Trung chia sẻ lại loạt ảnh thân mật giữa Chương Tử Di và thiếu gia nhà tài phiệt Hoắc Khải Sơn vào năm 2004. Những bức ảnh này từng là tâm điểm của truyền thông bởi sự phóng khoáng và dạn dĩ của 2 người. Hiếm có nghệ sĩ nữ nào tự tin công khai chuyện tình cảm giống như Chương Tử Di. 

Ở thời điểm 18 năm trước, Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn bị quay chụp lại trên đường phố Hong Kong. Khi đó Chương Tử Di phát hiện săn ảnh, thay vì trốn tránh cô đi thẳng đến chỗ Hoắc Khải Sơn và hôn nhau say đắm. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những bức ảnh này vẫn mang lại cảm giác như nam nữ chính tiểu thuyết.

Hậu ly hôn với Uông Phong sau 8 năm chung sống, mối tình 'buồn' năm 25 tuổi của Chương Tử Di bất ngờ bị 'khơi lại' - Ảnh 2Hậu ly hôn với Uông Phong sau 8 năm chung sống, mối tình 'buồn' năm 25 tuổi của Chương Tử Di bất ngờ bị 'khơi lại' - Ảnh 3

Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, kém Chương Tử Di 4 tuổi, là cháu ruột của tỷ phú Hoắc Anh Đông - doanh nhân nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực bất động sản, xây dựng, sòng bạc.

Hoắc Khải Sơn tốt nghiệp Đại học hoàng gia London, sở hữu ngoại hình nam tính, điển trai không hề thua kém các sao nam thời bấy giờ. Anh gặp người đẹp họ Chương tại một sự kiện đầu năm 2004 và nhanh chóng phải lòng nhau. Tuy nhiên chuyện tình giữa 2 người cũng nhanh chóng kết thúc, do gia đình họ Hoắc không chấp nhận con dâu hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hậu ly hôn với Uông Phong sau 8 năm chung sống, mối tình 'buồn' năm 25 tuổi của Chương Tử Di bất ngờ bị 'khơi lại' - Ảnh 4Hậu ly hôn với Uông Phong sau 8 năm chung sống, mối tình 'buồn' năm 25 tuổi của Chương Tử Di bất ngờ bị 'khơi lại' - Ảnh 5

Hoắc Khải Sơn hiện vẫn độc thân sau nhiều mối tình chớp nhoáng với các mỹ nhân. Anh nhiều lần bị gia đình thúc giục chuyện cưới hỏi song chưa tìm được đối tượng vừa ý.

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Chương Tử Di và Uông Phong khiến dân mạng dậy sóng trước tin đồn ly hôn vào ngày 23/10. Ngay sau đó, hai nhân vật chính đã xác nhận thông tin này thông qua bài đăng trên Weibo.

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