Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di

Sao quốc tế 13/09/2023 09:10

Chương Tử Di khoe vẻ đẹp sang trọng và nữ tính khi diện trang phục của nhiều thương hiệu lớn.

Mới đây, Chương Tử Di xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle nhân kỷ niệm 35 năm thành lập của tờ báo. Diễn viên mặc trang phục Xuân hè 2024 của Dior, khoe vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm.

Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 1
Mới đây, Chương Tử Di xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle nhân kỷ niệm niệm 35 năm thành lập của tờ báo.
Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 2
Cô khoe vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm trong loạt ảnh.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên thay nhiều bộ trang phục, bộc lộ được đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, điều đáng gây chú ý là dù đã hai lần sinh nở, nhưng ngôi sao đình đám vẫn giữ được dáng vóc mảnh mai. Nét đẹp thanh tú, ngũ quan hài hòa và vóc dáng mảnh dẻ, tất cả ở Chương Tử Di đều toát lên vẻ đẹp khiến người nhìn say mê.

Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 3
Trong bộ ảnh, nữ diễn viên thay nhiều bộ trang phục, bộc lộ được đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.
Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 4
Đặc biệt, điều đáng gây chú ý là dù đã hai lần sinh nở, nhưng ngôi sao đình đám vẫn giữ được dáng vóc mảnh mai.
Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 5
Nét đẹp thanh tú, ngũ quan hài hòa và vóc dáng mảnh dẻ, tất cả ở Chương Tử Di đều toát lên vẻ đẹp khiến người nhìn say mê.

Để có được làn da và vóc dáng đẹp, Chương Tử Di cho biết cô đặc biệt chú trọng các thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Tập luyện và dinh dưỡng là điều kiện cần, còn theo Chương Tử Di điều kiện đủ đó chính là suy nghĩ lạc quan, tránh xa stress là “chìa khóa” nhan sắc của cô. Ở tuổi 44, cô đang có cả một sự nghiệp ngập ánh hào quang, một nhan sắc tươi trẻ và một gia đình hạnh phúc. 

Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 6
Để có được làn da và vóc dáng đẹp, Chương Tử Di cho biết cô đặc biệt chú trọng các thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn.

Chương Tử Di sinh năm 1979, đóng phim từ 1996. Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn từng đóng Thập diện mai phục, Anh hùng của đạo diễn họ Trương. Người đẹp tham gia các phim Hollywood như Hồi ức một geisha, Giờ cao điểm 2...

Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 7
Chương Tử Di sinh năm 1979, đóng phim từ 1996.

Chồng Chương Tử Di là Uông Phong - ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai cô con gái riêng với những người vợ trước. Tử Di là người vợ "danh chính ngôn thuận" thứ ba của anh, hai người kết hôn năm 2015. Vì Uông Phong từng trải qua nhiều mối quan hệ phức tạp trước khi đến với Tử Di nên cuộc hôn nhân của cả hai không nhận được sự chúc phúc, thậm chí là sự thấu hiểu của gia đình. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh Chương Tử Di có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 8
Chồng Chương Tử Di là Uông Phong - ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.

Hiện tại, cô sống cùng chồng, hai con (một trai, một gái) và con gái riêng của chồng tại một biệt thự sang trọng tại Bắc Kinh.

Ngỡ ngàng với nhan sắc của bà mẹ 2 con Chương Tử Di - Ảnh 9
Hiện tại, cô sống cùng chồng, hai con (một trai, một gái) và con gái riêng của chồng tại một biệt thự sang trọng tại Bắc Kinh.
Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ

Chương Tử Di và Uông Phong lần đầu xuất hiện sau ồn ào ly hôn chấn động, đập tan tin đồn chỉ bằng một cử chỉ

Một số cư dân mạng đã nhìn thấy Chương Tử Di và Uông Phong đi ăn cùng các con tại một nhà hàng ở Bắc Kinh vào đêm khuya ngày 9/9, khác với thông tin ly hôn ồn ào trước đó.

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