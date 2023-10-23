Nóng: Chương Tử Di và Uông Phong tuyên bố 'đường ai nấy đi', kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm

Sau khi tin ly hôn được tung ra, chủ đề liên quan đến cặp đôi này đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng, chiếm trọn top hotsearch mạng xã hội Weibo. Cụ thể, những chủ đề chiếm vị trí cao có thể kể đến như: Chương Tử Di Uông Phong ly hôn; Chương Tử Di sinh con trai khi nào vậy?; Lý do Chương Tử Di Uông Phong Ly hôn; Nhân viên của Uông Phong từ chối trả lời tin ly hôn…

Ngay sau khi thông tin được lan truyền rầm rộ, không còn giữ im lặng, Uông Phong và Chương Tử Di đã ra văn bản tuyên bố chính thức ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm.

Nội dung văn bản thông báo: "Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ tôi và Chương Tử Di. Sau 8 năm chung sống, chúng tôi quyết định ly hôn sau khi cân nhắc và bàn bạc kỹ càng. Sau này, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy các con, đồng hành khi chúng lớn lên, chúng tôi vẫn sẽ là những người cha, người mẹ đáng tin cậy nhất của các con.

Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời cùng nhau. Tám năm qua, chúng tôi đã chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và xây dựng cuộc sống hạnh phúc bằng tình yêu thương. Giữa chúng tôi không hề có tranh chấp đúng sai, chia tay không có nghĩa là thất vọng hay phản bội. Đây là quyết định của cả hai, mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của mọi người. Niềm vui hay nỗi buồn của cuộc sống không phải là sự phán xét đúng sai đơn giản, chúng tôi tìm cách khác để nhau phát triển tốt hơn, và chúng tôi sẽ không giảm bớt tình yêu thương con cái vì sự chia ly. Chúng tôi đưa ra tuyên bố trên để bảo vệ các con và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không có phản hồi gì thêm về vấn đề này. Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự quan tâm và suy nghĩ thấu đáo của các bạn!".

Uông Phong được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống đời tư của Uông Phong cũng khá ồn ào với ba cuộc nhân và hai con riêng.

Chương Tử Di bí mật kết hôn với Uông Phong vào năm 2015, khi ấy cô vấp phải sự phản đối lớn từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng Uông Phong đời tư hỗn loạn, không xứng với mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như Chương Tử Di. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Chương Tử Di từng liên tiếp ra mặt bênh vực chồng. Cô bày tỏ rất hạnh phúc và đăng khoảnh khắc gia đình ngập tiếng cười trên Weibo.