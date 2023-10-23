Nóng: Chương Tử Di và Uông Phong tuyên bố 'đường ai nấy đi', kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm

Sao quốc tế 23/10/2023 15:39

Không còn là tin đồn từ phía blogger mạng xã hội, Chương Tử Di và Uông Phong chính thức xác nhận đã ly hôn.

Trước đó, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn sau thời gian chung sống từ phía blogger đình đám Giang Tiểu Yến.

Sau khi tin ly hôn được tung ra, chủ đề liên quan đến cặp đôi này đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng, chiếm trọn top hotsearch mạng xã hội Weibo. Cụ thể, những chủ đề chiếm vị trí cao có thể kể đến như: Chương Tử Di Uông Phong ly hôn; Chương Tử Di sinh con trai khi nào vậy?; Lý do Chương Tử Di Uông Phong Ly hôn; Nhân viên của Uông Phong từ chối trả lời tin ly hôn…

Nóng: Chương Tử Di và Uông Phong tuyên bố 'đường ai nấy đi', kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm - Ảnh 1Nóng: Chương Tử Di và Uông Phong tuyên bố 'đường ai nấy đi', kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm - Ảnh 2

Ngay sau khi thông tin được lan truyền rầm rộ, không còn giữ im lặng, Uông Phong và Chương Tử Di đã ra văn bản tuyên bố chính thức ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm.

Nóng: Chương Tử Di và Uông Phong tuyên bố 'đường ai nấy đi', kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm - Ảnh 3

Nội dung văn bản thông báo: "Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ tôi và Chương Tử Di. Sau 8 năm chung sống, chúng tôi quyết định ly hôn sau khi cân nhắc và bàn bạc kỹ càng. Sau này, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy các con, đồng hành khi chúng lớn lên, chúng tôi vẫn sẽ là những người cha, người mẹ đáng tin cậy nhất của các con.

Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời cùng nhau. Tám năm qua, chúng tôi đã chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và xây dựng cuộc sống hạnh phúc bằng tình yêu thương. Giữa chúng tôi không hề có tranh chấp đúng sai, chia tay không có nghĩa là thất vọng hay phản bội. Đây là quyết định của cả hai, mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của mọi người. Niềm vui hay nỗi buồn của cuộc sống không phải là sự phán xét đúng sai đơn giản, chúng tôi tìm cách khác để nhau phát triển tốt hơn, và chúng tôi sẽ không giảm bớt tình yêu thương con cái vì sự chia ly. Chúng tôi đưa ra tuyên bố trên để bảo vệ các con và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không có phản hồi gì thêm về vấn đề này. Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự quan tâm và suy nghĩ thấu đáo của các bạn!".

Nóng: Chương Tử Di và Uông Phong tuyên bố 'đường ai nấy đi', kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm - Ảnh 4Nóng: Chương Tử Di và Uông Phong tuyên bố 'đường ai nấy đi', kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm - Ảnh 5

Uông Phong được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống đời tư của Uông Phong cũng khá ồn ào với ba cuộc nhân và hai con riêng.

Chương Tử Di bí mật kết hôn với Uông Phong vào năm 2015, khi ấy cô vấp phải sự phản đối lớn từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng Uông Phong đời tư hỗn loạn, không xứng với mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như Chương Tử Di. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Chương Tử Di từng liên tiếp ra mặt bênh vực chồng. Cô bày tỏ rất hạnh phúc và đăng khoảnh khắc gia đình ngập tiếng cười trên Weibo.

Xôn xao tin Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn: Con gái ở với cha, còn con trai thì theo mẹ

Xôn xao tin Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn: Con gái ở với cha, còn con trai thì theo mẹ

Vào ngày 23/10, thông tin "Ảnh hậu" Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn khiến cư dân mạng xứ Trung không khỏi ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Tử Di sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn: Con gái ở với cha, còn con trai thì theo mẹ

Xôn xao tin Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn: Con gái ở với cha, còn con trai thì theo mẹ

Chương Tử Di và Châu Tấn 'đọ sắc' khi chung khung hình, cả hai đại Hoa đán liệu ai 'lép vế' hơn?

Chương Tử Di và Châu Tấn 'đọ sắc' khi chung khung hình, cả hai đại Hoa đán liệu ai 'lép vế' hơn?

Chương Tử Di bất ngờ bị chỉ trích 'đố kỵ' với Dương Tử Quỳnh, nguyên nhân do đâu?

Chương Tử Di bất ngờ bị chỉ trích 'đố kỵ' với Dương Tử Quỳnh, nguyên nhân do đâu?

Mối tình 'đầy sóng gió' của Chương Tử Di bất ngờ làm 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Mối tình 'đầy sóng gió' của Chương Tử Di bất ngờ làm 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Châu Tấn và Chương Tử Di chung khung hình: Đại hoa đán nào nổi bật hơn?

Châu Tấn và Chương Tử Di chung khung hình: Đại hoa đán nào nổi bật hơn?

Chương Tử Di phải 'bán vội' biệt thự hàng chục tỷ đồng vì chồng vướng bê bối?

Chương Tử Di phải 'bán vội' biệt thự hàng chục tỷ đồng vì chồng vướng bê bối?

TIN MỚI NHẤT

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 9 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 39 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn