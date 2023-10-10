Nhan sắc đẹp ngỡ ngàng của 'chị đại' Chương Tử Di ở tuổi U50

Nhan sắc xuất hiện mới đây của Chương Tử Di đã thu hút nhiều sự quan tâm, vô số khán giả vừa trầm trồ, vừa dành lời khen không ngớt.
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- Châu Tấn và Chương Tử Di từng sở hữu nhan sắc 'một chín một mười' nhưng giờ lại có thần thái hoàn toàn trái ngược nhau
Thời gian vừa qua, sự xuất hiện của Chương Tử Di ở sàn run-way thời trang của nhà mốt Edition tại Cam Túc đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người đẹp khoác trên người bộ váy ôm sát tông đen với lớp áo bông phủ ngoài sắc trắng ngà họa tiết, cô phối thêm thắt lưng bản nhỏ và mũ cùng gam, toát ra khí chất sang chảnh hết mực. Nữ diễn viên thả tự nhiên mái tóc gợn sóng khi tham dự sự kiện.
Điều đặc biệt gây chú ý nhiều nhất chính là nhan sắc tuổi 44 của đại hoa đán. Dân tình khó mà 'săm soi' được dấu hiệu lão hóa của 'chị đại' Trương Tử Di. Ở góc chụp cận, cô gây thương nhớ với vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, yêu kiều. Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước góc nghiêng tuyệt mỹ phô bày trọn vẹn ngũ quan thanh tú, hài hòa và nụ cười rạng rỡ. Có thể nói cô vẫn là nữ thần không đổi trong lòng nhiều khán giả.
Chương Tử Di sinh năm 1979 tại Bắc Kinh. Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau đó, Trương Tử Di góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Thập diện mai phục, Anh Hùng, Hồi ức một geisha, Giờ cao điểm 2... Năm 2015, Chương Tử Di kết hôn với ca sĩ nổi tiếng Uông Phong. Hiện, cô sống cùng chồng, hai con (một trai, một gái) và con gái riêng của chồng tại Bắc Kinh.
Cô cùng Triệu Vy, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi điểm tên trong hàng ngũ Tứ đại hóa đán đình đám một thời của showbiz Hoa ngữ. Kể từ khi nổi tiếng, Chương Tử Di vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ngay cả khi nữ diễn viên đã kết hôn và có con, chỉ cần xuất hiện trong các chương trình, cô vẫn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Chương Tử Di trong sáng vô tư ngày nào giờ đã trở nên khí chất và thời thượng hơn.