Nhan sắc đẹp ngỡ ngàng của 'chị đại' Chương Tử Di ở tuổi U50

Thời gian vừa qua, sự xuất hiện của Chương Tử Di ở sàn run-way thời trang của nhà mốt Edition tại Cam Túc đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người đẹp khoác trên người bộ váy ôm sát tông đen với lớp áo bông phủ ngoài sắc trắng ngà họa tiết, cô phối thêm thắt lưng bản nhỏ và mũ cùng gam, toát ra khí chất sang chảnh hết mực. Nữ diễn viên thả tự nhiên mái tóc gợn sóng khi tham dự sự kiện.

Sự xuất hiện của Chương Tử Di ở sàn run-way thời trang của nhà mốt Edition tại Cam Túc đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên thả tự nhiên mái tóc gợn sóng khi tham dự sự kiện.

Điều đặc biệt gây chú ý nhiều nhất chính là nhan sắc tuổi 44 của đại hoa đán. Dân tình khó mà 'săm soi' được dấu hiệu lão hóa của 'chị đại' Trương Tử Di. Ở góc chụp cận, cô gây thương nhớ với vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, yêu kiều. Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước góc nghiêng tuyệt mỹ phô bày trọn vẹn ngũ quan thanh tú, hài hòa và nụ cười rạng rỡ. Có thể nói cô vẫn là nữ thần không đổi trong lòng nhiều khán giả.