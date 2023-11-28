Uông Phong lần đầu xuất hiện hậu ly hôn Chương Tử Di

Theo Sinchew đưa tin, nam ca sĩ Uông Phong đến đón con gái tan trường. Sau khi đỗ xe, anh xuống xe hút thuốc và chăm chú nhìn điện thoại di động. Một lúc sau, con gái bước ra khỏi cổng trường, Uông Phong liền tiến tới đón con. Hai người vừa đi ra xe vừa trò chuyện vui vẻ. Cánh paparazzi cho biết, tâm trạng của Uông Phong vui vẻ, kiểu tóc mới cũng khiến anh trông khỏe khoắn hơn.

Nam ca sĩ Uông Phong đến đón con gái tan trường.

Chiều tối 23/10, người hâm mộ dậy sóng trước thông tin Chương Tử Di và Uông Phong chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống. Một số tin đồn cho hay cặp nghệ sĩ chia tay vì Uông Phong cờ bạc nhưng nam ca sĩ không phản hồi. Hiện Chương Tử Di và Uông Phong sống riêng, cả hai đều tập trung vào công việc.