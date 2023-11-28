Uông Phong lần đầu xuất hiện hậu ly hôn Chương Tử Di

Hôm 27/11, Uông Phong đã xuất hiện tại trường tiểu học của con gái sau ồn ào ly hôn với Chương Tử Di.
- Chương Tử Di lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn với Uông Phong, thần sắc thế nào qua camera thường?
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/10/2023: Uông Phong và Chương Tử Di từ lâu đã phân chia tài sản, Angela Baby bị nhiều thương hiệu cao cấp loại khỏi danh sách hợp tác?
Theo Sinchew đưa tin, nam ca sĩ Uông Phong đến đón con gái tan trường. Sau khi đỗ xe, anh xuống xe hút thuốc và chăm chú nhìn điện thoại di động. Một lúc sau, con gái bước ra khỏi cổng trường, Uông Phong liền tiến tới đón con. Hai người vừa đi ra xe vừa trò chuyện vui vẻ. Cánh paparazzi cho biết, tâm trạng của Uông Phong vui vẻ, kiểu tóc mới cũng khiến anh trông khỏe khoắn hơn.
Chiều tối 23/10, người hâm mộ dậy sóng trước thông tin Chương Tử Di và Uông Phong chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống. Một số tin đồn cho hay cặp nghệ sĩ chia tay vì Uông Phong cờ bạc nhưng nam ca sĩ không phản hồi. Hiện Chương Tử Di và Uông Phong sống riêng, cả hai đều tập trung vào công việc.
Chương Tử Di sinh năm 1979. Cô ghi dấu với sự nghiệp điện ảnh ấn tượng với loạt phim: Thập Diện Mai Phục, Anh Hùng, Hồi Ức Của Một Geisha, Giờ Cao Điểm 2, Thượng Dương Phú, Hiểm Họa Trạm Không Gian…
Uông Phong sinh năm 1971, là ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Anh và Chương Tử Di kết hôn vào năm 2015. Họ đã có 2 con chung, 1 con trai và 1 con gái. Năm 2020, Chương Tử Di sinh con trai cho Uông Phong ở tuổi ngoài 40.
Chương Tử Di là người vợ thứ 3 của Uông Phong, người vợ đầu tiên của anh là Tề Đan, cặp đôi đã ly hôn sau hơn một năm chung sống. Người vợ thứ hai của anh là Khang Tác Như, cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm rồi rạn nứt.