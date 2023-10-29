Chương Tử Di lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn với Uông Phong, thần sắc thế nào qua camera thường?

Sao quốc tế 29/10/2023 07:15

Sau thông báo xác nhận ly hôn sau 8 năm chung sống, mọi động thái của Chương Tử Di và rocker Uông Phong đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Vừa qua, Chương Tử Di tham dự sự kiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau khi tuyên bố ly hôn.

Tại sự kiện, cô diện áo sơ mi trắng và chân váy chữ A màu đen thanh lịch. Người đẹp sử dụng các phụ kiện và trang sức đắt đỏ. Ngoài ra, nữ diễn viên còn để kiểu tóc tết một bên, trang điểm nhẹ nhàng. Cô được nhận xét hơi gầy nhưng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ. Nhiều khán giả còn khen nữ diễn viên dường như trẻ hơn sau thời gian "ở ẩn". 

Chương Tử Di lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn với Uông Phong, thần sắc thế nào qua camera thường? - Ảnh 1Chương Tử Di lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn với Uông Phong, thần sắc thế nào qua camera thường? - Ảnh 2Chương Tử Di lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn với Uông Phong, thần sắc thế nào qua camera thường? - Ảnh 3

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài nữ tính, thời thượng của Chương Tử Di. Song song đó, không ít người hâm mộ không khỏi mừng thầm khi thấy nữ diễn viên vẫn giữ được trạng thái ổn định, rạng rỡ sau những chuyện gần đây.

Trước đó, vào ngày 23/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chương Tử Di và Uông Phong đưa ra thông báo ly hôn trên trang cá nhân, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Cặp đôi có 2 con chung và mỗi người được cho là nuôi một con sau khi chia tay.

Nữ diễn viên và chồng cũ cho biết, họ chia tay trong hòa bình và hy vọng khán giả không suy diễn hay tung tin thất thiệt. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cuộc hôn nhân của Chương Tử Di và Uông Phong đã không còn hạnh phúc từ vài năm gần đây.

Chương Tử Di lần đầu lộ diện sau thông báo ly hôn với Uông Phong, thần sắc thế nào qua camera thường? - Ảnh 4

 

Chương Tử Di là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Hơn 25 năm tham gia con đường phim ảnh, minh tinh 7x để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả với nhiều tác phẩm như Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương,…  

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