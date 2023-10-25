Ảnh cũ bất ngờ 'nóng' trở lại: Huỳnh Hiểu Minh, Song Hye Kyo và Chương Tử Di đều đã ly hôn

Mớ đây, loạt ảnh cũ trong buổi ra mắt phim ''Thái Bình Luân'' cách đây hơn 9 năm bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ lại". Nguyên nhân là vì nhiều người nhận ra rằng dàn diễn viên chính của phim năm ấy là Huỳnh Hiểu Minh, Song Hye Kyo và Chương Tử Di hiện tại đều đã ly hôn. Thậm chí, nhiều người còn gọi những bức hình này là "ly hôn".

Gần đây nhất, vào ngày 23/10, người hâm mộ dậy sóng trước thông tin Chương Tử Di và Uông Phong chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống. Trên trang cá nhân, 2 ngôi sao xác nhận đã chia tay trong hòa bình. Họ cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng.

Thông tin nữ diễn viên Chương Tử Di ly hôn được xem là cú sốc với phần lớn người hâm mộ Trung Quốc bởi trước đó, cặp đôi luôn xuất hiện với hình ảnh là một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Chương Tử Di và Uông Phong kết hôn vào năm 2015. Họ đã có 2 con chung, 1 con trai và 1 con gái. Năm 2020, Chương Tử Di sinh con trai cho Uông Phong ở tuổi ngoài 40. Hiện, nữ diễn viên và chồng cũ không có tranh chấp hay tồn tại sự thất vọng, phản bội. Sau ly hôn, cả hai sẽ cùng nuôi dạy, chứng kiến sự trưởng thành của các con.

Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh nên duyên vợ chồng với Angelababy bằng một hôn lễ thế kỷ, quy tụ nửa làng giải trí Hoa ngữ. Huỳnh Hiểu Minh liên tục gọi vợ là "công chúa", dành cho cô những lời ngọt ngào, hứa hẹn chăm sóc, yêu thương cô suốt đời. Không chỉ thế, Huỳnh Hiểu Minh khiến người hâm mộ xuýt xoa khi mua 4 ngôi nhà làm quà cưới cho Angelababy.

Vào ngày 28/1/2022, cả Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đồng thời đăng bài viết tuyên bố đã chính thức ly hôn, kết thúc mối lương duyên kéo dài 12 năm tính từ khi quen biết.

Tháng 10/2017, Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức kết hôn. Hôn lễ không chỉ là sự kiện riêng tư của cặp đôi mà còn là sự kiện của cả làng giải trí châu Á. Theo tiết lộ ngày hôm ấy có hơn 10 triệu người xem livetream đám cưới của cặp đôi.

Thậm chí từ khoá liên quan tới đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng là một trong những từ khoá hot nhất năm 2017. Và chưa đầy 3 năm sau đó, Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng đường ai nấy đi, kết thúc chuyện tình yêu gấp, cưới vội, ly hôn sớm của mình.