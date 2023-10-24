Bất ngờ nguyên nhân Chương Tử Di ly hôn chồng sau 8 năm chung sống

Sao quốc tế 24/10/2023 12:56

Thông tin ly hôn của nữ diễn viên Chương Tử Di và ca sĩ Uông Phong hiện là tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc.

Vào chiều 23/10, người hâm mộ toàn châu Á dậy sóng trước thông tin Chương Tử Di và Uông Phong chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống.

Trên trang cá nhân, 2 ngôi sao xác nhận đã chia tay trong hòa bình. Họ cho biết quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng. Ngoài ra, Chương Tử Di cho biết giữa cô và chồng cũ không có tranh chấp hay tồn tại sự thất vọng, phản bội. Sau ly hôn, cả hai sẽ cùng nuôi dạy, chứng kiến sự trưởng thành của các con.

Bất ngờ nguyên nhân Chương Tử Di ly hôn chồng sau 8 năm chung sống - Ảnh 1Bất ngờ nguyên nhân Chương Tử Di ly hôn chồng sau 8 năm chung sống - Ảnh 2

Tuy nhiên, tới tối ngày 23/10, tờ Sohu đưa tin 1 paparazzi nổi tiếng xứ Trung vừa hé lộ về nguyên nhân thật sự khiến mỹ nhân họ Chương quyết ly hôn ông xã. Cụ thể, nữ diễn viên không chấp nhận nổi cảnh chồng mình quá mê cờ bạc, thường xuyên dấn thân vào các trò chơi đỏ đen.

Đáng nói, trước đó, tình cũ Uông Phong là người mẫu Cát Hội Tiệp cũng từng lên án gay gắt nam ca sĩ sinh năm 1971 vì nghiện cờ bạc.

Bất ngờ nguyên nhân Chương Tử Di ly hôn chồng sau 8 năm chung sống - Ảnh 3

Trước đó, trong thời gian chung sống, Chương Tử Di và Uông Phong không ít lần đối mặt với những tin đồn, thị phi. Không lâu sau khi cưới, Uông Phong bị bắt gặp tại sòng bạc Las Vegas, Mỹ. Thông tin nam ca sĩ nợ nần vì mê bài bạc khiến diễn viên họ Chương khốn đốn từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Tuy nhiên, Chương Tử Di đã lên tiếng bênh vực ông xã, khẳng định cô luôn tin tưởng chồng.  

Bất ngờ nguyên nhân Chương Tử Di ly hôn chồng sau 8 năm chung sống - Ảnh 4

Sau khi lập gia đình với ca sĩ Uông Phong, Chương Tử Di dần rút lui khỏi các hoạt động của làng giải trí để tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ngoài 2 con chung với Uông Phong, nữ diễn viên còn sống với con gái riêng của chồng. Mối quan hệ giữa Chương Tử Di và con riêng của chồng rất tốt, từng được người trong cuộc khen ngợi. 

Về việc phân chia quyền nuôi con, mỗi người sẽ nuôi một người con. Chương Tử Di sẽ nuôi con trai và con gái sẽ do Uông Phong nuôi dưỡng.

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Chương Tử Di và Uông Phong khiến dân mạng dậy sóng trước tin đồn ly hôn vào ngày 23/10. Ngay sau đó, hai nhân vật chính đã xác nhận thông tin này thông qua bài đăng trên Weibo.

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