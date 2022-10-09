Hậu đám cưới 'đẹp như mơ' trên truyền hình, Viên Vịnh Nghi bị tố sống giả tạo, tiếp tay cho 'chiêu trò' của chồng

Lễ cưới của Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm trên chương trình "Anh trai vượt mọi chông gai 2" vẫn tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, Viên Vịnh Nghi và ông xã Trương Trí Lâm đã tổ chức hôn lễ hoành tráng trên sân khấu của chương trình Anh trai vượt mọi chông gai. Trương Trí Lâm chia sẻ anh và bà xã về chung sống hơn 20 năm nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Nam diễn viên dự định khi anh 60 tuổi sẽ thực hiện một lễ cưới lớn để đền bù cho bà xã, nhưng anh đã quyết định thực hiện sớm kế hoạch. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ Hong Kong và nhà đài bị chỉ trích lợi dụng đời tư để gây chú ý. Phản ứng tiêu cực của khán giả trực tiếp ảnh hưởng đến Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm.

Hoa hậu Hong Kong 1990 hiện bị người hâm mộ quay lưng. Quản lý Fanpage lớn nhất của Viên Vịnh Nghi trên Weibo tuyên bố ngừng hoạt động sau 24 năm để thể hiện sự bất mãn với thần tượng. Những người từng ủng hộ cũng chỉ trích Viên Vịnh Nghi tiếp tay cho "chiêu trò" của chồng, sống giả tạo và không quý trọng fan. Thậm chí, nhiều người cho biết họ ngán ngẩm với việc Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi liên tục chụp ảnh, tổ chức lễ cưới bù trên sóng truyền hình. Khán giả yêu cầu cả hai "ngừng diễn", tập trung vào đóng phim thay vì tái sử dụng chuyện hôn nhân để thu hút truyền thông.

Trước show Anh trai vượt mọi chông gai 2, cặp sao Hong Kong tổ chức lễ cưới truyền thống tại Lào khi tham gia chương trình Đời này có em của đài Chiết Giang vào năm 2016. Đến năm 2019, Trương Trí Lâm cầu hôn Viên Vịnh Nghi trên phố trong show Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ do đài Hồ Nam sản xuất. Tuy nhiên, anh không bận tâm với các chỉ trích. Nam diễn viên cảm thấy hài lòng vì đã làm được cho vợ những điều anh mong muốn. Viên Vịnh Nghi kết hôn với Trương Trí Lâm ở Mỹ vào năm 2001. Trong ngày trọng đại, cả hai mặc giản dị với áo sơ mi trắng và quần jeans khi làm lễ ở nhà thờ. Họ không mời người thân hay bạn bè tham dự. Vì vậy, Trương Trí Lâm cho biết luôn cảm thấy tiếc nuối vì chưa dành cho vợ một hôn lễ đúng nghĩa sau hơn 20 năm chung sống.

Vừa hạnh phúc tổ chức đám cưới sau 21 chờ đời, Viên Vịnh Nghi bất ngờ bị 'fan ruột' tẩy chay hàng loạt Một cộng đồng Fanpage lớn của Viên Vịnh Nghi tuyên bố dừng hoạt động sau 24 năm đồng hành cùng thần tượng. Lý do được đưa ra khiến nhiều người bất ngờ.

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