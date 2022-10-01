Sau hơn 20 năm chung sống, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi lần đầu chụp ảnh cưới, tổ chức hôn lễ

Trong tập mới nhất của Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai được phát sóng vào tối ngày 30/9 vừa qua, Trương Trí Lâm đã thể hiện ca khúc Em Đẹp Không Điều Gì Sánh Được để tặng cho bà xã Viên Vịnh Nghi . Ở giữa bài hát, nam tài tử bỗng dưng nói: "Viên Vịnh Nghi! Em là cô gái đẹp nhất trong lòng anh!". Kế sau đó, vợ anh bước ra sân khấu trong một bộ váy cưới lộng lẫy.

Trương Trí Lâm cho rằng sau khi chương trình được phát sóng, sẽ có rất nhiều người nghĩ anh không hề chân thành khi tổ chức hôn lễ tại một chương trình thực tế. Tuy nhiên, anh hài lòng vì đã có thể hoàn thành được điều mình muốn.

Trương Trí Lâm cho biết, anh luôn muốn tặng cho vợ một một đám cưới lãng mạn để đánh dấu chặng đường cả hai bên nhau. Anh nói với bà xã: "Anh từng hẹn em 10 năm nữa chúng ta mới cưới, nhưng hôm nay, anh muốn tổ chức sớm hơn. Viên Vịnh Nghi, với anh, em là vẻ đẹp không gì sánh được".

Video ghi lại hôn lễ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi trong show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai đã thu về lượt xem "khủng". Nhiều khán giả bày tỏ vô cùng cảm động trước tình cảm của cặp đôi và gửi lời chúc đến hai ngôi sao nổi tiếng.

Được biết, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi đã bí mật yêu nhau từ năm 1992 và bí mật tổ chức hôn lễ vào năm 2001. Ngày đám cưới, cả hai chỉ mặc sơ mi trắng và quần jean giản dị rồi làm lễ tại một nhà thờ nhỏ, không mời cả bạn bè hay người thân. Đến năm 2006, cặp đôi đón con trai đầu lòng.

Sau 21 năm chung sống, đây là lần đầu cả hai chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

Những năm gần đây, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi được yêu thích đặc biệt bởi cách kể chuyện hài hước, dí dỏm khi tham gia show thực tế. Vào năm 2019, Viên Vịnh Nghi từng tiết lộ nội dung bức thư cực mùi mẫn mà cô nhận được từ chồng.

"Em thân yêu, nếu tình yêu có thể gói gọn trong từ ngữ, có thể bày tỏ bằng những lời lẽ yêu đương, có thể đó không giống tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta là gì? Là ngày và đêm, là ấm áp lẫn cãi vã, là vui đùa và bệnh tật, là lạc lối và thành công, là sinh đẻ và mất mát. Tình yêu, là sống và chết. Vì thế, anh sẽ dùng cuộc đời mình viết thư tình cho em còn em mất cả đời để đọc nó." - trích nội dung bức thư.

Tài tử Trương Trí Lâm là cái tên nổi tiếng tại làng giải trí Hong Kong, anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Anh Hùng Xạ Điêu, Bao La Vùng Trời 2, Đường Về Hạnh Phúc... Viên Vịnh Nghi có xuất thân là Hoa hậu Hong Kong 1989 và từng là diễn viên độc quyền của đài TVB. Cô hiện ít đóng phim mà chủ yếu xuất hiện trong các chương trình giải trí.