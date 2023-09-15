"Hằng Nga" Khâu Bội Ninh: Cả đời chỉ diễn đúng một vai, U70 vẫn xinh đẹp kiều diễm, sở hữu khối tài sản kếch xù

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Khâu Bội Ninh chỉ đảm nhận một vai duy nhất là Hằng Nga (Tây Du Ký 1986). Hiện tại, bà là người xinh đẹp và giàu có bậc nhất khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ.

Trong Tây Du Ký, diễn viên Khâu Bội Ninh chỉ xuất hiện trong những tập đầu tiên. Hình ảnh nàng Hằng Nga với khí chất thanh tao và vẻ ngoài thướt tha đã khiến nhân vật Thiên Bồng Nguyên Soái mê mệt không lối thoát. Cũng nhờ khí chất thoát tục như tiên nữ hạ phàm của Khâu Bội Ninh đã tạo nên một Hằng Nga kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.

Khí chất thoát tục như tiên nữ hạ phàm của Khâu Bội Ninh đã tạo nên một Hằng Nga kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ Được biết, vào năm 1983, khi Khâu Bội Ninh đang đảm nhận vai trò thư ký trường quay cho dự án phim Hồng Lâu Mộng thì đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Dương Khiết nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng ca hát. Đạo diễn Dương Khiết đã mời Khâu Bội Ninh vào vai Hằng Nga.

Thời điểm được chọn vào vai Hằng Nga, Khâu Bội Ninh đã 28 tuổi. Dù chỉ có 1 câu thoại và xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả nhớ mãi không quên. Hơn 30 năm qua, đã có nhiều lứa diễn viên vào vai Hằng Nga nhưng vẫn chưa có ai vượt qua được cái bóng của Khâu Bội Ninh. Theo nhiều thông tin, vai diễn Hằng Nga là vai diễn đầu tay của Khâu Bội Ninh, song cũng là vai diễn cuối cùng trong cuộc đời của bà. Dù chỉ có 1 câu thoại và xuất hiện trong 4 phút ngắn ngủi, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả nhớ mãi không quên. Vai diễn Hằng Nga là vai diễn đầu tay của Khâu Bội Ninh, song cũng là vai diễn cuối cùng trong cuộc đời của bà. Sau thành công của Tây Du Ký, cái tên Khâu Bội Ninh được biết đến rộng rãi. Khán giả mong chờ những vai diễn tiếp theo của người đẹp, thế nhưng bà bất ngờ rẽ sang kinh doanh. Thời điểm hiện tại, Khâu Bội Ninh đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh tài năng kinh doanh, Khâu Bội Ninh còn được nhiều người yêu mến, kính trọng vì những hoạt động thiện nguyện bền bỉ trong nhiều năm.

Bà bất ngờ rẽ sang kinh doanh Thời điểm hiện tại, Khâu Bội Ninh đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bà xuất thân trong một gia đình danh giá. Khi còn nhỏ bà được rèn luyện theo sở thích và học khiêu vũ. Sau khi tốt nghiệp khoa Nghệ thuật của Đại học Quốc gia Trung ương, Khâu Bội Ninh bắt đầu quan tâm đến việc quay các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Khâu Bội Ninh từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Bà kết hôn lần đầu trước khi tham gia đoàn phim Tây Du Ký. Sau này, bà tái hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Chồng bà cũng có sự nghiệp đáng nể và tài giỏi. Bà có một người con trai với người chồng thứ hai. Nữ diễn viên xinh đẹp hiện định cư tại Hong Kong cùng chồng con. Cuộc sống viên mãn của bà là điều mà ai cũng mong muốn có được.

Giật mình trước nhan sắc và cuộc sống hiện tại của 'Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh' Khâu Bội Ninh Khâu Bội Ninh - người đóng vai Hằng Nga trong "Tây Du Ký 1986" hiện đã 64 tuổi, nhiều năm qua bà đã rút lui khỏi làng giải trí.

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