Cuộc sống của 'Hồng Hài Nhi' trong Tây Du Ký 1986 ở tuổi 46

Ngoài các nhân vật chính, từng tuyến nhân vật phụ trong phim cũng đều gây ấn tượng không nhỏ. Trong đó có Hồng Hài Nhi - do Triệu Hân Bồi thủ vai.

Tây Du Ký là bộ phim tuổi thơ gắn liền với biết bao thế hệ. Tác phẩm kể về hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh của 5 thầy trò Đường Tăng. Dù đến nay đã có tuổi đời lên đến gần 40 năm, nhưng mỗi khi nhắc lại, dư âm của Tây Du Ký phiên bản thành công nhất năm 1986 vẫn còn mãi trong lòng khán giả.

Thời điểm đoàn phim Tây Du Ký bấm máy đến tập phim Đại chiến Hồng Hài Nhi, Hân Bồi vượt qua buổi tuyển chọn hàng trăm đứa trẻ để được lựa chọn đảm nhận nhân vật Hồng Hài Nhi. Lúc ấy, Triệu Hân Bồi mới 8 tuổi song gây bất ngờ với khả năng diễn xuất tự nhiên. Trước ống kính, diễn viên nhí thoải mái, chủ động tương tác cùng bạn diễn lớn hơn mình nhiều tuổi khiến mọi người đều kinh ngạc.

Triệu Hân Bồi (sinh năm 1977) tại Bắc Kinh, anh từ nhỏ đã bén duyên màn ảnh qua một số vai diễn con nít của đài truyền hình địa phương.

Triệu Hân Bồi mới 8 tuổi song gây bất ngờ với khả năng diễn xuất tự nhiên.

Trái ngược với tính cách hống hách, ngạo mạn và là khắc tinh của Tôn Ngộ Không trên phim, diễn viên Triệu Hân Bồi ngoài đời lại cực kỳ dễ mến. Đặc biệt, Hân Bồi còn sở hữu thành tích học tập khiến ai cũng phải nể phục.

Hân Bồi còn sở hữu thành tích học tập khiến ai cũng phải nể phục.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, sao nhí một thời thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh - ngôi trường danh giá và lâu đời bậc nhất Trung Quốc. Sau đó, Hân Bồi tiếp tục giành học bổng và theo học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Sau khi học xong, nam diễn viên đã về làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên đến năm 2014, anh có quyết định táo bạo khi cùng bạn thân sáng lập một công ty kỹ thuật và đảm nhận chức vụ giám đốc công nghệ. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng anh không hề bỏ cuộc. Nhờ đó, công ty của Hân Bồi vượt được qua giai đoạn sóng gió và ngày càng phát triển lớn mạnh.

Ở tuổi 46, Triệu Hân Bồi giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc với vị trí CEO của chuỗi tập đoàn do mình sáng lập. Ngoại hình của nam diễn viên nhí 'đanh đá' ngày nào đã thay đổi, trông trưởng thành và ra dáng một vị doanh nhân. Anh được đặt biệt hiệu là “tỷ phú nông gia” nhờ sở hữu khối tài sản ước tính trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ (khoảng vài trăm tỷ đồng).

Ở tuổi 46, Triệu Hân Bồi giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc với vị trí CEO của chuỗi tập đoàn do mình sáng lập.

Ngoại hình của nam diễn viên nhí 'đanh đá' ngày nào đã thay đổi, trông trưởng thành và ra dáng một vị doanh nhân.

Thành công trong công việc, địa vị xã hội cao song Triệu Hân Bồi luôn kín tiếng về đời tư. Trong nhiều năm qua, anh từ chối các cuộc phỏng vấn từ các kênh truyền hình, báo chí vì muốn giữ cuộc sống của mình khỏi ồn ào.