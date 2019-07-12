Gia đình 4 người Đặng Siêu – Tôn Lệ lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ, nhan sắc quý tử đầu lòng gây bất ngờ

Tại sự kiện ra mắt phim mới do Đặng Siêu làm đạo diễn kiêm nam chính, Tôn Lệ đã cùng 2 con đến ủng hộ chồng và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.
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Mới đây, tại sự kiện ra mắt bộ phim “Lớp học bổ túc dải ngân hà”, vợ chồng Đặng Siêu Tôn Lệ và hai con cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ. Ngay lập tức, mọi ống kính máy ảnh đều hướng về cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Cbiz. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên gia đình 4 người của Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng xuất hiện trước truyền thông.
Trước đây, cặp đôi luôn cố gắng bảo mật mọi thông tin liên quan đến các con. Thậm chí khi chia sẻ ảnh chụp quý tử Đẳng Đẳng và cô con gái cưng Tiểu Hoa Muội Muội trên Weibo, Tôn Lệ cũng không để lộ mặt hai con. Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cặp đôi quyết định để Đẳng Đẳng và Muội Muội xuất hiện trên thảm đỏ.
Nhan sắc của công chúa nhỏ Muội Muội được nhận xét giống bố Đặng Siêu, còn Đẳng Đẳng lại giống mẹ. Cả hai bé đều vô cùng đáng yêu, đặc biệt là quý tử đầu lòng nhà họ Đặng. Cậu bé được nhận xét sở hữu nét đẹp của một nam thần trong tương lai và có thể đi theo con đường nghệ thuật giống bố mẹ.
Tại sự kiện, Tôn Lệ còn đặc biệt tiết lộ Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa Muội Muội đều không biết bố làm nghề gì. Hai bé chỉ biết mẹ làm ca sĩ và luôn nghĩ rằng bố làm nghề giống mẹ. Chia sẻ bất ngờ này của nữ diễn viên “Hậu cung Chân Hoàn truyện” khiến nhiều người cảm thấy thích thú.
Trải qua 9 năm kết hôn, Đặng Siêu và Tôn Lệ vẫn là cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ giữa showbiz Hoa ngữ đầy rẫy thị phi.