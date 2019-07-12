Gia đình 4 người Đặng Siêu – Tôn Lệ lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ, nhan sắc quý tử đầu lòng gây bất ngờ

Mới đây, tại sự kiện ra mắt bộ phim “Lớp học bổ túc dải ngân hà”, vợ chồng Đặng Siêu Tôn Lệ và hai con cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ. Ngay lập tức, mọi ống kính máy ảnh đều hướng về cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Cbiz. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên gia đình 4 người của Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng xuất hiện trước truyền thông.

Đặng Siêu Tôn Lệ cùng các con đến buổi ra mắt phim - Ảnh: Internet

Hai thiên thần nhỏ nhà Đặng Siêu - Ảnh: Internet

Trước đây, cặp đôi luôn cố gắng bảo mật mọi thông tin liên quan đến các con. Thậm chí khi chia sẻ ảnh chụp quý tử Đẳng Đẳng và cô con gái cưng Tiểu Hoa Muội Muội trên Weibo, Tôn Lệ cũng không để lộ mặt hai con. Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cặp đôi quyết định để Đẳng Đẳng và Muội Muội xuất hiện trên thảm đỏ.