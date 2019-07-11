Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền hình ảnh được cho là con gái của nữ diễn viên Trương Hinh Dư – “tình địch một thời của Phạm Băng Băng”.

Trước khi kết hôn với sĩ quan quân đội Hà Tiệp, nữ diễn viên Trương Hinh Dư từng trải qua mối tình 3 năm với Lý Thần. Chính vì vậy, cô bị netizen xứ Trung gọi là “tình địch của Phạm Băng Băng”.

Nữ diễn viên Trương Hinh Dư thuở còn mặn nồng với Lý Thần - Ảnh: Internet

Từ sau khi lập gia đình, Trương Hinh Dư rất kín tiếng trong chuyện đời tư, thậm chí cô còn giữ bí mật chuyện sinh con. Chính điều này càng làm người hâm mộ thêm tò mò về cuộc sống hôn nhân của cô.

Theo một nguồn tin giải trí, Trương Hinh Dư đã sinh con đầu lòng vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, thông tin và hình ảnh của thiên thần nhỏ nhà họ Hà chưa một lần được tiết lộ trước công chúng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chỉ đăng ảnh của bản thân - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh Hà Tiệp ngồi cạnh và nắm tay một em bé. Theo suy đoán của netizen xứ Trung, hình ảnh này có thể là con đầu lòng của nữ diễn viên Trương Hinh Dư và Hà Tiệp. Theo đó, tấm hình này được một người bạn của Hà Tiệp chia sẻ.

Hình ảnh được cho là con đầu lòng của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, giới tính của em bé cũng gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng vì gương mặt của bé bị che mất nên khó lòng phân biệt được giới tính. Tuy nhiên, không ít người đoán đây là một bé gái khi nhìn vào làn da trắng và mái tóc dày.

Hiện tại, Trương Hinh Dư đang tạm dừng các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, nữ diễn viên tập trung chăm sóc con cái và vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Ngoài ra, có nguồn tin cho biết Trương Hinh Dư chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư sản xuất phim để có thời gian dành cho gia đình.

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